Clásico Joven: la estadística que demuestra quién es el verdadero padre entre Club América y Cruz Azul

Club América y Cruz Azul son los protagonistas de uno de los duelos más emblemáticos de la Liga BBVA MX, el Clásico Joven. Esta rivalidad que se ubica en la capital del país, Ciudad de México, ha crecido cada vez más con el paso de los años. Distintos analistas comparan este clásico con Real Madrid vs Atlético Madrid en LaLiga, por ejemplo, ya que tiene un dominador claro en el historial.

Desde que la Liga BBVA MX optó por un sistema de torneos cortos, a partir de invierno de 1996, América ha sido el claro dominador del Clásico Joven. Los azulcremas lideran el historial con una diferencia a favor de 11 partidos ganados sobre Cruz Azul, una distancia realmente amplia que los coloca como el equipo número uno en esta importante rivalidad del balompié mexicano.

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Sin embargo, si se tienen en cuenta los últimos 5 partidos jugados entre sí, el balance es más que ajustado. Son 2 triunfos para el América, 2 para Cruz Azul y 1 empate. El último juego entre ambos fue para La Máquina cuando lograron derrotar a las Águilas por 2-1 en la Jornada 13 del Apertura 2025.

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El historial entre América y Cruz Azul en el Clásico Joven

Partidos jugados: 81.

Triunfos del América: 33.

Triunfos de Cruz Azul: 22.

Empates: 26.

Los últimos 5 cruces entre América y Cruz Azul

Cruz Azul 2 - 1 América | Jornada 13 | Apertura 2025

2 - 1 América | Jornada 13 | Apertura 2025 América 2 - 1 Cruz Azul | Semifinal | Clausura 2025

2 - 1 Cruz Azul | Semifinal | Clausura 2025 Cruz Azul 1 - 0 América | Semifinal | Clausura 2025

1 - 0 América | Semifinal | Clausura 2025 América 0 - 0 Cruz Azul | Jornada 15 | Clausura 2025

Cruz Azul 3 - 4 América | Semifinal | Apertura 2024

¿Cuándo será la próxima edición del Clásico Joven?

América y Cruz Azul se verán las caras en una nueva edición del Clásico Joven el próximo 11 de abril. Los azulcremas recibirán a los cementeros en el remodelado Estadio Banorte, partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026. La Máquina llega en un mejor momento siendo escolta de Chivas, mientras que las Águilas se ubican en la octava posición de la tabla general de la Liga BBVA MX.

