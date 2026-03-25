OFICIAL: Estos son todos los equipos que jugarán en el Estadio Banorte tras su reinauguración

El Estadio Banorte (ex Azteca) está prácticamente listo para albergar su primer partido en lo que será su reinauguración. México y Portugal se medirán este próximo sábado 28 de marzo en Ciudad de México, encuentro correspondiente a uno de los amistosos internacionales que afrontará la Selección Mexicana durante la fecha FIFA. Mientras tanto, ya se definieron quiénes serán los equipos que harán de local en el Coloso de Santa Úrsula.

El encargado de realizar el anuncio oficial fue Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol. El comisionado confirmó que el Estadio Banorte contará con tres equipos una vez finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026. América, Atlante y Cruz Azul serán los clubes de la Liga BBVA MX que harán de local en el Coloso de Santa Úrsela a partir del semestre que viene para afrontar el Apertura 2026.

América, Cruz Azul y Atlante serán locales en el Estadio Azteca|Azteca Deportes

“Van a jugar ahí Atlante, Cruz Azul y América. FIFA en su ciclo proyecta este Mundial en 80 por ciento más que Rusia y 70 por ciento más que Qatar. Lo importante es suelos recursos son reinvertidos en desarrollo”, fue lo que comentó el directivo sobre quienes tendrán el privilegio de jugar en el renovado estadio ubicado en Ciudad de México.

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Cabe destacar que América será el primer equipo del futbol mexicano en estrenar el Estadio Banorte, ya que hará de local allí el día 11 de abril cuando reciban a Cruz Azul por el Clausura 2026. Por otro lado, los cementeros aún tienen contrato con el Estadio Azteca, por lo que dejarán el Estadio Cuauhtémoc a partir del próximo torneo. Finalmente, Atlante regresará a la Liga BBVA MX el próximo semestre y tomará el lugar de Mazatlán.

Los días a jugar que el Estadio Banorte da como posibles opciones

La Liga BBVA MX prevé que los días de juego en el Estadio Azteca se distribuyan entre los días viernes, sábado y domingo, a repartir y elegir entre América, Cruz Azul y Atlante. La liga explica que esta decisión fue tomada para garantizar una calendarización óptima y una logística de primer nivel, evitando así la saturación de localías en un mismo fin de semana. El objetivo será mantener el césped del Coloso de Santa Úrsula en las mejores condiciones posibles.