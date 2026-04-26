El dominio del América que Pumas está obligado a romper para coronarse en la Liga BBVA MX

A falta de algunos partidos para que finalice la Jornada 17, ya se definieron algunos cruces de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Pumas finalizó como líder de la Fase Regular tras vencer a Pachuca a domicilio y se confirmó que enfrentará al América en la primera serie de la Liguilla. Pese a que el conjunto universitario llega en mejores condiciones, deberá derribar todos los pronósticos si desea ser campeón de la Liga BBVA MX.

Será la serie número 12 donde Pumas y América se enfrentarán entre sí durante la Liguilla. El equipo de Efraín Juárez llegará a este duelo como el claro favorito: suman cuatro victorias consecutivas y hace ocho partidos que no conocen la derrota. Por otro lado, las Águilas terminaron la primera fase del Clausura 2026 con un descalabro frente a Atlas, pero tienen el historial a favor en duelos contra los Felinos en la Fiesta Grande.

América y su gran historial contra Pumas en Liguilla

Hasta la fecha, Pumas y América se enfrentaron en once ocasiones durante la Fase Final de la Liga BBVA MX y desde que la liga optó por el formato de torneos cortos. Los azulcremas se quedaron con la serie en ocho oportunidades, mientras que los universitarios apenas pudieron avanzar a la siguiente ronda tres veces en su historia. No obstante, el encuentro más reciente entre ambos fue para los Felinos.

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Fue por los Cuartos de Final del Apertura 2021 y el América partía como gran favorito. Pumas había clasificado a la Fiesta Grande tras ingresar desde el Play-In y obtuvo un resultado gigante al vencer a los azulcremas por 3-1 en el Estadio Azteca, superándolos en el marcador global. Cabe destacar que el combinado americanista era dirigido por Santiago Solari, quien dejó el cargo en la Jornada 8 del Clausura 2022.





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Todas las veces que Pumas y América se enfrentaron en Liguilla

Torneo 1984-85 | Final | América campeón

Torneo 1987-88 | Final | América campeón

Torneo 1990-91 | Final | Pumas campeón

Torneo 1995-96 | Repechaje | América avanzó

Torneo Verano 2002 | Semifinal | América avanzó

Clausura 2013 | Cuartos de Final | América avanzó

Apertura 2014 | Cuartos de Final | América avanzó

Apertura 2015 | Semifinal | Pumas avanzó

Clausura 2018 | Cuartos de Final | América avanzó

Apertura 2018 | Semifinal | América avanzó

Clausura 2021 | Cuartos de Final | Pumas avanzó

Clausura 2026 | Cuartos de Final | Por disputarse.

En esta ocasión, Pumas llegará al Clásico Capitalino como el máximo favorito a llevarse la serie. Sin embargo, el América cuenta con un saldo positivo en duelos entre sí durante la Fiesta Grande y, en esta clase de partidos, el vencedor puede ser cualquiera. Efraín Juárez tendrá la tarea de replicar el gran trabajo realizado durante la Fase Regular del Clausura 2026 si desea pelear por el título de la Liga BBVA MX.

