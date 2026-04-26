OFICIAL: El RIVAL del América en la Liguilla del Clausura 2026

Hay Clásico Capitalino en la Liguilla del Clausura 2026. Tras la derrota del América en la Jornada 17 frente al Atlas en el Estadio Banorte, el equipo dirigido por André Jardine cayó al octavo puesto de la clasificación y se van a enfrentar a Pumas en la ronda de 4tos de Final, pues el conjunto de la UNAM terminó en la cima de la tabla general.

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Pumas cierra la Fase Regular como líder del Clausura 2026

Pumas ya tiene rival en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de terminar la Fase Regular como líderes del campeonato tras vencer a Pachuca, el Club Universidad Nacional se va a enfrentar al octavo puesto de la tabla general, mismo que le corresponde al Club América luego de que el cuadro de Coapa cayera ante el Atlas.

Dirigidos por Efraín Juárez, el equipo auriazul impuso una nueva marca al establecer un nuevo récord en la historia de la institución a lo largo de los torneos cortos, pues con 36 puntos superaron su registro anterior de 35 unidades que data del Apertura 2015, cuando el equipo era comandado por Guillermo Vázquez Jr.

Durante la Fase Regular, el conjunto de la UNAM tuvo marca de 10 victorias, seis empates y una sola derrota, misma que fue ante Toluca en la Fecha 9 del certamen.

Tras sacar los tres puntos de la cancha del Estadio Hidalgo, el liderato de Pumas se pudo concretar tras el empate sin goles entre Chivas y los Xolos de Tijuana.

Para la instancia de 4tos de Final, Pumas va a visitar la cancha del Estadio Banorte el 2 o 3 de mayo. Posteriormente, las series de la Liguilla se van a definir el fin de semana del 9 y 10 de mayo. La escuadra del Pedregal va a cerrar su compromiso ante el cuadro azulcrema en el Estadio Olímpico Universitario.

Equipos en la Liguilla del Clausura 2026

Pumas Chivas Pachuca Toluca Cruz Azul* Atlas Tigres América

* Cruz Azul aún puede moverse en la tabla general dependiendo de su resultado frente a Necaxa, encuentro a disputarse el domingo 26 de abril a las 19:05 horas en el Estadio Banorte.

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