Pachuca 0-0 Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este sábado 25 de abril del 2026, continúa la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros juegos del día es el Pachuca vs Pumas. El encuentro va a iniciar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo.

Un partido clave para los dos equipos pues Pachuca busca poder quedarse con el segundo lugar de la tabla mientras que Pumas sueña todavía con pelear por el primer lugar de la tabla, por lo que ambos equipos buscarían poder llevarse los tres puntos.

Alineaciones Pachuca vs Pumas

Alineación de Pachuca

Esteban Solari ha decidido mandar el siguiente once inicial para pelear por la victoria en casa e iniciar la Liguilla con un buen ritmo futbolistico.

Portero: Moreno

Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García y Carlos Sánchez

Mediocampistas: Victor Guzmán, Christian Rivera, Oussama Idrissi y Alexei Domínguez

Delanteros: José Rondón y Robert Nunes

Alineación de Pumas

Efraín Juárez sueña con el primer lugar de la tabla y manda el siguiente once con el claro objetivo de sumar tres puntos.

Portero: Keylor Navas

Defensas: Bennevendo, Duarte, Ananias y Angulo

Mediocampistas: López, Antuna, Carrasquilla, Carrillo y Vite

Delanteros: Robert Morales