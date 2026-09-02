América vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 2 de septiembre, partido de la semifinal de la Leagues Cup 2026; marcador online
Desde la cancha del estadio Dignity Health Sports Park, América y Monterrey jugarán la semifinal de la Leagues Cup 2026. Sigue EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido
Hoy miércoles 2 de septiembre conoceremos a los finalistas de la edición 2026 de la Leagues Cup, donde en punto de las 21:30 horas (tiempo del centro de México), Monterrey y América jugarán desde la cancha del mítico Dignity Health Sports Park.
Ambos equipos de la Liga BBVA MX llegan en un gran momento a esta instancia decisiva. Por un lado, el Club América aseguró su boleto a las semifinales tras derrotar con autoridad al Columbus Crew con un marcador de 2-0 en los cuartos de final.
Por su parte, los Rayados de Monterrey han demostrado una consistencia notable a lo largo de las rondas eliminatorias en este torneo binacional. El equipo regiomontano avanzó a esta antesala de la gran final tras ganar sus últimos tres encuentros del torneo (incluyendo el cruce contra el Chicago Fire) con un marcador idéntico de 2-1.
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En la otra llave, Toluca y León definirán el otro finalista, del torneo binacional que enfrenta a la Liga MX y a la MLS, en donde, por primera vez tras la instauración del nuevo formato de competencia, un equipo mexicano conquistará el trofeo.
El partido por el tercer lugar y la final se jugarán el domingo 6 de septiembre, por lo que los cuatro clubes que están en las semifinales pospondrán sus partidos de Liga MX para disputar la final y el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.
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Pronóstico del partido América vs Monterrey
De acuerdo con un modelo de IA especializado en estadísticas deportivas, se espera un partido muy apretado, donde el rumbo se marcaría con un 1-1 en los 90 minutos, definiendo al finalista en tanda de penales.
La lectura marca distintas apuestas, donde una alternativa podría ser un 'ambos anotan' y 'menos de 3.5 goles' durante los 90 minutos.
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¡Miércoles de futbol en la @LeaguesCup!— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 2, 2026
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