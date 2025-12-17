América y Pumas sufren un golpazo al anunciarse el ‘11 Ideal’ del Apertura 2025
A pesar de ser 2 de ‘los 4 Grandes’ de la Liga BBVA MX, no fueron bien valorados en el equipo ideal
Con el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ya finalizado y con el Toluca como campeón tras una infartante definición por penales completa , distintos sitios especializados en estadísticas anunciaron el 11 ideal del campeonato. Tras eso, tanto el Club América como Pumas UNAM recibieron un golpazo que demuestra que no están en su mejor momento.
De acuerdo a las valoraciones que realizó el sitio 365 Scores, ni el América ni Pumas han conseguido poner jugadores en el 11 ideal del Apertura 2025 de la Liga MX. Es que Pumas terminó 10º en la fase regular y quedó afuera en el Play-In ante Pachuca. En tanto, América cayó frente a Rayados –ambos equipos que quieren a un mismo jugador– en cuartos de final.
En contraparte a lo que les sucedió a estos dos equipos, Toluca FC fue el equipo con más futbolistas en el XI ideal (4), seguido por Tigres (3), Chivas (2), Rayados (1) y Xolos (1). Los MVP fueron Alexis Vega y Sergio Canales con 7.7 de valoración. Claro, el de los Diablos Rojos tuvo más importancia por marcar el penal del bicampeonato.
A pesar de que tanto América como el Club Universidad Nacional tuvieron buenos futbolistas en el Apertura 2025, no les alcanzó para meterse en el equipo ideal.
Sin América ni Pumas, los 11 jugadores del equipo ideal del Apertura 2025
- Nahuel Guzmán (Tigres de la UANL): el portero tuvo una calificación de 6.6
- Richard Ledezma (Chivas de Guadalajara): el lateral derecho alcanzó una calificación de 6.8
- Federico Pereira (Deportivo Toluca FC): el defensor central obtuvo una calificación de 6.9
- Joaquim (Tigres de la UANL): el defensor central fue evaluado con 6.8
- Brayan González (Chivas de Guadalajara): el lateral registró una calificación de 6.7
- Gilberto Mora (Xolos de Tijuana): el mediocampista tuvo una calificación de 7.3
- Ángel Correa (Tigres de la UANL): el mediocentro fue calificado con 7.5
- Marcel Ruiz (Deportivo Toluca FC): el mediocampista obtuvo una calificación de 7.6
- Alexis Vega (Deportivo Toluca FC): el atacante registró una calificación de 7.7 (MVP)
- Paulinho (Deportivo Toluca FC): el delantero centro alcanzó una calificación de 7.3
- Sergio Canales (Rayados de Monterrey): el mediocampista ofensivo fue uno de los mejores con 7.7.