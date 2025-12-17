Era el refuerzo de jerarquía que querían América y Monterrey, pero sus declaraciones ponen en alerta a todo México

Así como el Club América busca a un jugador que no valoraron en Argentina , tanto las Águilas como Rayados de Monterrey están en la búsqueda de una estrella de ese país, el cual sería el refuerzo de jerarquía que tanto necesitan para el Clausura 2026. No obstante, esta estrella tuvo declaraciones que ponen en alerta a los dos clubes de México.

Miguel Merentiel es el jugador que quieren que llegue desde La Boca hasta Coapa o hasta Monterrey. Sin embargo, el delantero uruguayo de 29 años ha declarado que Boca Juniors es su lugar en el mundo y que se siente muy cómodo allí. Hay que ver si desde México pueden convencerlo con más dinero y un proyecto deportivo acorde a lo que él busca.

Miguel Merentiel es el jugador que quieren América y Rayados|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Las declaraciones de Miguel Merentiel siembras dudas en América y Rayados

“Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá”, comenzó diciendo Merentiel en diálogo con La Nación, un medio argentino. De esta manera, deja entrever que será difícil que salga de esta institución a menos que llegue una oferta que sea irresistible.

Además, agregó: “La gente (aficionados de Boca) es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Feliz, muy feliz con la gente de acá”.

América y Rayados buscan al mismo jugador

Los números de Miguel Merentiel en Boca Juniors

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los futbolistas, los números de Miguel Merentiel en Boca Juniors son los siguientes:

Partidos jugados: 143

Encuentros disputados como titular: 107

Goles convertidos: 50

Asistencias aportadas: 15

Tarjetas recibidas: 20 amarillas y una roja

Títulos conseguidos: 1 (Supercopa Argentina 2021-22)

¡GOOOL DE BOCA! ¡¡MERENTIEL ANOTÓ EL 1-1 ANTE BAYERN MUNICH EN MIAMI!!



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/TDvNYkfxCJ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2025

Quizás uno de los momentos más recordados de la carrera de este delantero que quieren América y Rayados fue su gran gol en el Mundial de Clubes 2025 con Boca Juniors ante el Bayern Múnich. Ni el propio Manuel Neuer lo podía creer.

