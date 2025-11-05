América ya prepara el regreso de uno de sus jugadores lesionados: de quién se trata

Alejandro Zendejas es el jugador lesionado del América que podría regresar a las canchas para el duelo contra Toluca, partido de suma importancia para el club si es que desea a ser líder de grupo o quedarse con el segundo lugar de la Tabla General de la Liga BBVA MX. El seleccionado estadounidense ha sido pieza clave en el esquema de André Jardine, quien encontró en él al centro delantero que tanto necesitaba .

Zendejas fue baja durante 3 jornadas debido a una lesión que contrajo tras la Fecha FIFA de octubre con la Selección de las Barras y las Estrellas. No obstante, esta semana ya entrenó al parejo de sus compañeros, lo que da indicios a que estará disponible para la última jornada del Apertura 2025, que será transmitida por TV Azteca Deportes .

Club América Alejandro Zendejas es el jugador lesionado que regresaría con América para la última jornada; ya entrena al parejo de sus compañeros

La lesión de Alejandro Zendejas que lo dejó fuera del América

El extremo regresó de su selección con molestias. Por ello, André Jardine lo guardó en la banca para el duelo ante Cruz Azul de la jornada 13. Sin embargo, tuvo que ingresar al minuto 28 para suplir la baja de Víctor Dávila, quien salió lesionado del partido.

El estadounidense poco pudo hacer en el partido que perdió su equipo, pues a los minutos de iniciado el segundo tiempo pidió su cambio, luego de resentirse de la pierna izquierda.

El jugador de 27 años fue baja de las Águilas durante 3 semanas, debido a una sobre carga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos, perdiéndose los duelos ante Puebla, Mazatlán y León de la Liga BBVA MX.

¿Cuándo es el partido entre América y Toluca?

América y Toluca se verán las caras el sábado 8 de noviembre en punto de las 8 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Ambos clubes tienen los mismos puntos, por lo que el vencedor se quedaría con el segundo lugar, incluso pueden aspirar al liderato en caso de que Cruz Azul pierda su último encuentro.