América ya sabe a quién buscar en caso de transferir a Brian Rodríguez: vale más de 100 millones

El mercado de fichajes para el Club América todavía no acaba y en Coapa definen las últimas altas y bajas de cara al Apertura 2026. Ante los rumores que han señalado la salida de Brian Rodríguez, la directiva azulcrema ya tiene un objetivo de 100 millones de pesos que podría tomar su lugar.

Jáminton Campaz es el jugador elegido desde Club América para reemplazar a Brian Rodríguez. El jugador de Rosario Central ya contaría con sus primeros contactos con el equipo mexicano contando con un resultado positivo debido a que ve con buenos ojos el proyecto de las Águilas. Sin embargo, la postura del equipo argentino es el que terminaría por complicar la operación.

América tiene a Jáminton Campaz como alternativa de Brian Rodríguez|Instagram: Jáminton Campaz

Rosario Central rechaza la primera oferta de Club América por Jáminton Campaz

De acuerdo a reportes desde Argentina, Rosario Central rechazó una oferta de 6 millones de dólares por parte del Club América. En ese sentido, la paciencia en Coapa reside en definir cuál será el destino de Brian Rodríguez para ofertar nuevamente o no por Jáminton Campaz.

Las pretensiones económicas del equipo rosarino constan de 8 millones de dólares. Por lo que las negociaciones con las Águilas todavía siguen sin estar cerradas. En ese sentido, varios aficionados azulcremas se preguntan si el cambio de Brian Rodríguez por Campaz sería el adecuado.

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Brian Rodríguez registró 13 goles y 7 asistencias en 37 partidos disputados con el Club América dentro del año futbolístico 2025-2026. Es decir, se toma en cuenta el rendimiento del atacante uruguayo en los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

Brian Rodríguez suma 13 goles en Liga BBVA en el año 2025-2026|Crédito: Club América / X

En cuanto al papel de Jáminton Campaz en los 31 partidos que disputó de la fase regular y playoffs del mismo año futbolístico generó 2 anotaciones y 4 asistencias. Contando con un promedio de un gol generado cada 5 partidos.