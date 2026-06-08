La selección candidata a ganar que jugará un amistoso HORAS antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A tan solo dos días del comienzo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se dará con el duelo entre México y Sudáfrica el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México, todavía quedan compromisos amistosos entre selecciones que estarán disputando el certamen. Tal es el caso de la Selección de Argentina, que enfrentará a Islandia este martes en Alabama, a un día de que arranque la justa mundialista.

Selección Argentina|Crédito: @Argentina / X

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, candidato a levantar el trofeo mundial, deberá afrontar su último duelo de preparación frente a Islandia. Este encuentro será clave para el conjunto albiceleste, ya que podrá exigir a los jugadores que no venían al 100% físicamente, como Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nico Paz y Julián Álvarez. Argentina viene de ganarle 2-0 a Honduras en lo que fue un amistoso para probar algunas opciones y hacer debutar a juveniles que nunca habían jugado con la Selección mayor.

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El conjunto albiceleste debutará el próximo martes 16 de junio ante Argelia, en lo que será la apertura del Grupo J, también integrado por Jordania y Austria. Previo al tan ansiado debut, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán que rendir desde lo físico en los entrenamientos que quedan, ya que el estratega tendrá hasta 24 horas antes del partido vs. Argelia para realizar modificaciones por lesiones en la nómina definitiva. Ante la baja ya confirmada de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo de su pierna derecha, Scaloni se mantendrá expectante por el estado físico del resto de sus jugadores y esperará a que pase el amistoso frente a Islandia para dar a conocer al sucesor del defensor central y algún cambio más en la lista.

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