Lautaro Martínez lanzó una frase que resuena con fuerza en la Selección Argentina

La autocrítica es una de las características principales de Lautaro Martínez, quien se perfila nuevamente como una pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese sentido, luego de la victoria por 2-0 en el juego de preparación ante Honduras, se mostró renovado y dejó una confesión que resuena con fuerza: a diferencia de la última edición (en Qatar), esta vez siente que llega en plenitud física y futbolística.

Para el Toro, Qatar 2022 dejó un sabor agridulce en el plano personal, a pesar del título colectivo. Con la madurez que dan los años y la experiencia, Martínez admite que aquel proceso estuvo lejos de ser el ideal debido a complicaciones que arrastraba en aquel momento. "Individualmente no me fui como quería, no llegué al Mundial como quería y hoy sí", sentenció el delantero que milita en Inter de Italia, marcando una diferencia radical entre su estado actual y el que vivió en la antesala de la consagración en Medio Oriente. Esta vez, el panorama es diferente.

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Mentalidad ganadora para defender el título

El exfutbolista de Racing Club destacó que el trabajo acumulado por el grupo y la seguidilla de resultados positivos han sido determinantes para fortalecer la confianza de cara a la competencia oficial. "Ganando te da muchísima más confianza todavía para lo que viene", aseguró al referirse al buen presente que atraviesa el plantel argentino.

La alegría por retornar a la dinámica del seleccionado es evidente, especialmente tras haber sumado minutos y gol ante Honduras: "Muy feliz de volver a ponerme esta camiseta, volver a jugar, volver a hacer un gol y volver a estar con mis compañeros", expresó. Lautaro asume el peso de la historia y, lejos de esquivar el favoritismo, se muestra firme ante el objetivo planteado: "Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar", afirmó. Consciente de que el camino no será sencillo y de que los rivales buscarán vencer al campeón vigente, Martínez cerró con un mensaje de compromiso absoluto: "Va a ser duro, pero vamos a darlo todo para poder dejar a Argentina lo más alto posible".

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

