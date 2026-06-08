México le dio la bienvenida a Irán para su campamento con este mensaje escrito en la cancha

Irán llegó a sus instalaciones en Tijuana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de las complicaciones administrativas surgidas con la entrega de los visados en los Estados Unidos. Ante este panorama, los directivos de la FIFA, ratificaron al norte de México más precisamente en las instalaciones de los Xolos de Tijuana, como la sede oficial del conjunto asiático.

Irán ya se encuentra en México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los coordinadores de la ciudad fronteriza de Tijuana prepararon un recibimiento especial para alojar a los futbolistas extranjeros durante la justa mundialista y con la frase “Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes" escrita en persa, recibieron a todos los integrantes de la delegación iraní. De esta manera, el conjunto asiático ya se encuentra en tierras mexicanas para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Irán integrará el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los dirigidos por el estratega Amir Ghalenoei comenzarán su participación en la justa mundialista enfrentando a Nueva Zelanda el próximo lunes 15 de junio. Posteriormente, enfrentarán a Bélgica el 21 de junio en lo que podría ser su encuentro más complejo durante la Fase de Grupos. Por último, culminarán la etapa de grupos jugando con Egipto el sábado 27 de junio.

Cabe destacar que el conjunto iraní viene de disputar su último amistoso el pasado jueves, en donde salió victorioso frente a Malí. Ahora, ya en Tijuana, se preparan para culminar con su fase de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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