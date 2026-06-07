Los 5 jugadores más caros del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Faltan menos de cuatro días para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el Grupo E apunta a ser uno de los más competidos. Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao buscarán avanzar a la siguiente ronda, pero es claro quiénes son los equipos que tienen ventaja con base en los jugadores más caros.

Los germanos cuentan con la plantilla más valiosa, con base en Transfermarkt, y tres de los cinco jugadores más caros representan a Alemania. Sin embargo, los ecuatorianos y los marfileños tienen jugadores interesantes que se cuelan en el top 5. Curazao es una nación emergente en el futbol y es una de las plantillas con menor valor en el torneo al llegar apenas a los 25 millones de euros.

1.Jamal Musiala (Alemania) - 100 millones de euros

Musiala nació en Stuttgart, pero tuvo una formación juvenil en Inglaterra con el Southampton y el Chelsea antes de volver a Alemania en 2019 a las inferiores del Bayern Munich. Desde entonces, el 10 de la selección germana ha jugado 231 partidos con los bávaros y suma 69 goles con 45 asistencias que lo convierten en uno de los jugadores más prolíficos al conseguir esos números a los 23 años. Ahora disputará su segunda Copa Mundial de la FIFA™ y tratará de tener un mejor desempeño que hace cuatro años.

Jamal Musiala vs Espagne 🇪🇸



1 vs 11 pic.twitter.com/a5CwxIilTP — 𝐆𝐈𝐎 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐀𝐋𝐀 (@_GioMusiala_) June 7, 2026

2. Florian Wirtz (Alemania) - 100 millones de euros

Un producto del FC Köln que brilló con el Bayern Leverkusen y aunque parezca increíble, su valor ha disminuido desde que llegó al Liverpool en 2024. Durante su estancia con el Leverkusen, Florian Wirtz alcanzó un valor de 140 millones de euros. Aunque su calidad haya mejorado, el joven alemán de 23 años es uno de los mediocentros ofensivos con mayor proyección para dominar el futbol global en los años por venir.

3. Moisés Caicedo (Ecuador) - 100 millones de euros

Los primeros dos jugadores en la lista se encargan de crear futbol y el tercero también lo puede hacer, pero su enfoque está más en las labores defensivas. Moises Caicedo, de 24 años, ha crecido imparablemente desde que salió de Independiente del Valle en 2020 al futbol inglés. Su paso por el Brighton y eventual salida al Chelsea lo han convertido en uno de los mejores contenciones de todo el globo. Ecuador será liderado con un buen cuadro bajo que tratará de evitar los goles en contra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

4. Aleksandr Pavlovic (Alemania) - 90 millones de euros

Los alemanes son los futbolistas más caros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Aleksandr Pavlovic es el tercero del top 5. El joven de 22 años fue captado por las inferiores del Bayern Munich desde que tenía siete años y ha hecho todo el proceso en la institución. Aunque todavía no llega a la centena de juegos disputados con el primer equipo, se ha hecho indispensable gracias a la manera en la que se coloca como pivote para aportar en el juego defensivo y crear desde atrás con la posesión del balón.

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5. Yan Diomande (Costa de Marfil) - 90 millones de euros

Uno de los nuevos diamantes africanos en Yan Diomande. El marfileño de 19 años es una de las promesas más grandes en todo el futbol mundial con su desempeño en el RB Leipzig y ya ha provocado interés de grandes equipos como Liverpool, PSG, Real Madrid y Bayern Munich. Red Bull le pagó 20 millones al CD Leganés en el verano de 2025 para adquirir su ficha y tras anotar 12 goles y repartir nueve asistencias en 33 juegos en la Bundesliga su valor se incrementó brutalmente.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá ser vista de manera gratuita a través de TV Azteca. Uno de los 32 partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS es el Ecuador contra Alemania del 25 de junio. Además, los jugadores más caros del Grupo E prometen avanzar a las instancias finales, así que podríamos ver más juegos de alguno de estos cinco jugadores.