Amor escarlata: es mexicano, fue buscado en Inglaterra y finalmente se quedará en Toluca

Toluca se está preparando para afrontar la sexta jornada de la Liga BBVA MX donde tendrá una sensible baja por lesión . Sin embargo, no todas son malas noticias para el equipo de Antonio Mohamed y es que recientemente, se confirmó que una de las figuras de la plantilla finalmente no dará el salto a Europa y se quedará en México para soñar con el bicampeonato en este Apertura 2025.

Hablamos de Marcel Ruiz, jugador que ha sido pretendido por el Ipswich Town que jugó la Premier League la temporada pasada. De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino César Luis Merlo, el mediocampista de 24 años tomó la decisión de quedarse en Toluca este semestre, y no escuchará ninguna oferta durante este mercado de fichajes. Por otro lado, Mohamed sorprendió a todos los mexicanos con recientes declaraciones .

@marcelruizsuarez Marcel Ruiz se quedará en Toluca este semestre

Cabe destacar que durante este libro de pases, Marcel Ruiz recibió ofrecimientos por parte del Ipswich Town de la EFL Championship y también del Palmeiras de Brasil. No obstante, tras varias semanas de charlas y negociaciones, el jugador decidió quedarse en la Liga BBVA MX a pesar de que todavía está abierto el registro de Europa. Esto habla del amor que el ex Querétaro tiene por la institución escarlata.

Según lo que pudo mencionar el corresponsal, la decisión de Ruiz tiene que ver con el Mundial 2026; pues si mantiene su alto nivel en México, es muy probable que esté presente en la próxima Copa del Mundo. Más allá del deseo del jugador de disputar el torneo mundialista, también cree que será una ventana importante para recibir más ofertas interesantes desde el Viejo Continente.

🚨Más sobre el tema Marcel Ruiz y por qué se queda en Toluca y no va a Europa. pic.twitter.com/2GXAAxF8SG — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025

Los números de Marcel Ruiz con Toluca en este inicio de temporada

En este inicio de temporada, Marcel Ruiz ha disputado un total de 6 partidos con la playera del Toluca y ha logrado marcar 2 goles y repartir 1 asistencia. Números más que aprobados para el mediocampista, que en total ya lleva disputados 130 partidos desde su llegada al cuadro escarlata. En total, aportó 16 goles y 17 asistencias hasta la fecha y, con contrato vigente hasta 2027, aún hay Ruiz para rato.