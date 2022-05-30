Lo que aprendimos del bicampeonato de los Rojinegros del Atlas

El Atlas de Guadalajara logra la hazaña del bicampeonato. Algo que contados equipos han conseguido en la historia de la Liga BBVA MX. Los Rojinegros han sabido sufrir y han vencido con autoridad al equipo más fuerte del torneo regular, el Pachuca.

El Atlas defiende con éxito el título y se mantiene como el campeón vigente del balompié azteca. Eso es lo que aprendimos del título de los Zorros.

El mejor Atlas de la historia

Nos podemos meter en los libros y analizar a las leyendas que han vestido de rojinegro a lo largo de la historia. Edwin Cubero, Daniel Osorno, Rafa Márquez, 'Chapetes' Gómez, etcétera. Pero ninguna plantilla había logrado un bicampeonato.

Hoy escriben con letras de oro su nombre, todos y cada uno de los elementos que han formado parte del primer bicampeonato de los Zorros y el tercero que logra un equipo en toda la era de los torneos cortos. Este Atlas es de época, este Atlas siempre será recordado como un equipo irrepetible.

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El futbol es injusto con Guillermo Almada

Guillermo Almada ha sido uno de los mejores técnicos extranjeros que ha llegado a México en los últimos años. Llegó a la Final con Santos, fue injustamente cesado, y llevó al Pachuca al duelo por el título después de ser el mejor equipo de todo el campeonato.

En esta final fue el hombre que vivió el partido con más intensidad. Sus jugadores quedaron a deber, pero Almada se ha consagrado este certamen como uno de los mejores estrategas que hay en la Liga BBVA MX. Ojalá la vida le premie tarde o temprano con un título.

¿Final o partido de jornada 3?

El duelo en el Estadio Hidalgo comenzó con cierta intensidad, pero en el segundo tiempo se apagó completamente. El Pachuca exigió muy poco al Atlas, siendo el obligado. No aprovechó sus espacios y buena posesión de pelota. La actitud de sus jugadores parecía derrotista durante toda la parte complementaria. Guillermo Almada, el entrenador, mostró más intensidad desde el banquillo que la mayoría de sus pupilos dentro del terreno de juego. Pachuca se despide del torneo, es verdad, con una campaña regular de un altísimo nivel, pero con una liguilla en donde nunca fue ese equipo que acaparó el liderato general en primeras 17 jornadas.

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Un arbitraje para el olvido

Quizá Fernando Hernández no fue tan protagonista en este partido de vuelta entre Pachuca y Atlas, pero sí confirmó que el arbitraje mexicano atraviesa un episodio de oscuridad. Hernández no marcó un claro penal en favor del Pachuca y se "deshizo" de la responsabilidad de tomar esa decisión encontrando un fuera de juego cuestionable de Romario Ibarra, en el primer tiempo.

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Por otro lado, la jugada del penal que da al Atlas el 1-1 era muy clara y se perdió tiempo en la revisión del VAR, lo que habla de la poca concentración y mala ubicación del juez central y su abanderado.

En esta final no estuvieron los silbantes con mejor desempeño en el certamen. Una pena que siga habiendo dedazos para las designaciónes arbitrales. Mucho que reflexionar para el mandatario de esta comisión, Arturo Brizio, pues este torneo fue un desastre.