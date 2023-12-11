Lo que aprendimos de la eliminación de los Pumas ante los Tigres

A los Pumas no les alcanzo con lo que ofrecieron en la cancha. Por momentos parecían luchar por avanzar a la final, pero en realidad los Tigres nunca se sintieron en serios aprietos a lo largo de los 180 minutos que duró la semifinal que definió al equipo que enfrentará al América en el duelo por el título. Esto es lo que aprendimos de la eliminación de la UNAM en el Volcán Universitario.

Gol de Juan Pablo Vigón: Tigres 1-1 Pumas | Vuelta Semifinal, Apertura 2023

Pumas no tiene profundidad de plantel

Quizá lo que más le pesó al técnico Antonio Mohamed fue el hecho de no tener un plantel tan amplio como el de los Tigres. Los Pumas tuvieron momentos de lucidez, en donde parecían pelear de tú a tú, o incluso fueron ligeramente superiores por lapsos. Pero cuando el equipo de Robert Dante Siboldi descifró a su rival, a los capitalinos les costó mucho trabajo volver a ser peligrosos.

El estratega Mohamed no tenía demasiadas armas para cambiar su estrategia. Prácticamente lo que tenía en la cancha era lo mejor que había a su disposición. Pumas debe hacer un esfuerzo para tener una banca que verdaderamente pueda cambiar el rumbo de los partidos cuando las cosas no funcionan.

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¿Por qué César Huerta sigue cobrando penales?

El 'Chino' Huerta falló un penal que hubiera significado el 1-0 al minuto 13'. Instantes después anotó de cualquier manera, pero ese gol debió ser el segundo, el que ponía a los de la UNAM arriba en la serie.

Huerta ha fallado penales tanto en Pumas como en Selección Nacional, y claramente no es lo suyo. Sus cobros son a media altura o les falta fuerza y colocación. No entiendo por qué sigue habiendo cierta necedad en que siga siendo el tirador. Estas decisiones pesan mucho en los momentos decisivos.

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La final América vs Pumas tendrá que esperar

Quizá mucha gente tenía la ilusión de presenciar una final del clásico capitalino. Nunca ha ocurrido que Pumas y América se enfrenten por el título en la historia de los torneos cortos, y seguramente hubiera sido una final memorable.

Pero la realidad es que en la final están los equipos que lo merecen. Quizá el América hubiera pasado por encima de esta versión de los Pumas. No lo sabemos. No quedaremos con las ganas de vivir este choque en esta instancia del torneo, pero sobra decir que un duelo entre las Águilas y los Tigres tendrá emociones de sobra. Para muchos, el nuevo clásico del futbol mexicano.