¡Cátedra de Mahomes!: Reacciones de la Semana 4 de la NFL en El Ritual Podcast

El domingo de la cuarta semana en la NFL dejó a los Philadelphia Eagles como el único equipo invicto hasta el momento (4-0), la remontada de los Buffalo Bills ante los Baltimore Ravens y la ‘venganza’ de los Kansas City Chiefs frente a los Tampa Bay Buccaneers.

En su primer enfrentamiento desde el Super Bowl de 2021, los Chiefs de Patrick Mahomes derrotaron a los Buccaneers de Tom Brady por 41-31 con una gran exhibición en ataque.

Mahomes lideró la ofensiva de Kansas City con 23 de 37 en pases para 249 yardas con tres pases de anotación, una intercepción y 34 yardas más a la carrera.

Por su parte, los Buffalo Bills remontaron una desventaja de 17 puntos hasta imponerse por 23-20 sobre los Baltimore Ravens.

Josh Allen, quarterback de Buffalo, pasó para 213 yardas, logró una anotación, sufrió una intercepción y una captura. Con Baltimore, Lamar Jackson ganó 144 yardas, obtuvo un touchdown, padeció dos intercepciones y fue capturado dos veces.

Los Ravens desaprovecharon la ocasión de convertir un gol de campo a tres minutos del final y en la siguiente serie los Bills completaron la remontada con una patada de tres puntos.

Con un espléndido 4-0 hasta el momento, los Philadelphia Eagles mantuvieron su perfecto inicio de temporada al reponerse de una desventaja de 14 puntos para vencer finalmente a los Jacksonville Jaguars por 29-21.

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