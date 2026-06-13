Ancelotti sorprende al mundo: cantó el himno de Brasil antes del debut ante Marruecos

Carlo Ancelotti tomó por sorpresa a propios y a extraños con la alineación que plantó dentro del terreno de juego, pero aún más con su aparición durante la presentación de los equipos. Mientras los planteles de Brasil y Marruecos se encontraban en el centro del campo para realizar los protocolos previos a que rodara el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el técnico italiano se llevó todos los focos por una acción en especial.

Previo al inicio del encuentro, todas las cámaras apuntaron hacia ‘Carletto’ mientras se llevaba a cabo el Himno Nacional de Brasil. Resulta que el experimentado entrenador intentó cantar el himno brasileño, situación que tomó por sorpresa al mundo. Esto se debe a que Ancelotti es de origen italiano y, además, no tiene conocimientos profundos de la lengua portuguesa. De todos modos, el DT dejó esta señal de liderazgo ante sus jugadores.

Carlo Ancelotti intentó cantar el himno de Brasil

En la previa de lo que es su primer partido en una Copa Mundial de la FIFA™, el histórico seleccionador fue señalado por las cámaras mientras cantaba el himno brasileño. Unas imágenes que quedarán guardadas en su cabeza para siempre, ya que es la primera vez que el italiano dirige de forma oficial en una justa mundialista.

¡Entonándolo con orgullo! 👀



El italiano Carlo Ancelotti canta el himno de Brasil previo al encuentro ante Marruecos, duelo en donde debutan ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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Cabe destacar que la Canarinha llega de una forma distinta a esta edición mundialista. Clasificó quinta en las Eliminatorias de Conmebol, con 28 puntos en 18 partidos, producto de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas; números poco habituales para una selección acostumbrada a dominar Sudamérica.

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Sin embargo, la llegada de Ancelotti a los banquillos significó un movimiento histórico: el italiano se convirtió en el primer técnico extranjero en dirigir a la selección brasileña en una Copa Mundial de la FIFA™. Su misión es clara: recuperar el peso competitivo de Brasil y buscar el sexto título mundial, algo que el país no consigue desde Corea-Japón 2002.

Ancelotti dirige a Vinicius en Brasil|Crédito: Reuters

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.