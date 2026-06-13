La curiosa táctica que planea Javier Aguirre para anular el super ataque de Corea del Sur

La Selección Mexicana alista su segundo partido dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2 a 0 a Sudáfrica. Javier Aguirre planea una curiosa táctica ante Corea del Sur para obtener una victoria más y su posible clasificación a los dieciseisavos de final.

La suspensión de César Montes debido a la tarjeta roja que recibió en el debut mundialista obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro de su once titular. Por temas de jerarquía, todo apunta a que Edson Álvarez sea quien tome el lugar de su compañero para el segundo partido. Sin embargo, no sería la única modificación que el “Vasco” buscará dentro de su plan de juego.

Javier Aguirre sacude su línea defensiva ante Corea del Sur

El entrenador de la Selección Mexicana apostaría por la salida de Israel Reyes para poner en el once titular a Jorge Sánchez. Apostando por un futbolista que le pueda brindar mayor velocidad en las bandas. Sobre todo si tomamos en cuenta el estilo de juego del conjunto surcoreano.

El siguiente rival de México cuenta con futbolistas de gran agilidad y velocidad como lo son Heung-Min Son, Kang-in Lee o Jae-sung Lee. Por lo que el contar con un lateral que tenga cierto oficio en la banda sería vital para que el equipo anfitrión busque contrarrestar el poderío ofensivo del rival.

|MEXSPORT

La última vez que México ganó sus primeros dos partidos en la justa mundialista

La Selección Mexicana conoce lo que es ganar sus primeros dos encuentros dentro de la cita mundialista. De hecho lo logró venciendo a Corea del Sur en su segundo partido en Rusia 2018. Cuando el equipo mexicano sorprendió en su debut al ganarle a Alemania por 1 a 0.

El equipo dirigido aquel entonces por Juan Carlos Osorio cayó en su tercer partido ante Suecia por 3 a 0. Lo cual le terminó por mandar al segundo lugar dentro del Grupo F. Finalmente el conjunto nacional cayó eliminado ante la Selección de Brasil en octavos de final por un marcador de 2 a 0.

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