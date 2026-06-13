Quién es Igor Thiago, delantero de Brasil en el juego contra Marruecos

Brasil comienza su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una novedad importante en ataque. Ante Marruecos, Carlo Ancelotti tiene una carta que no todos tenían en el radar, pero que llega con números, potencia física y una historia de vida que explica por qué su nombre empezó a ganar peso en la Selección Brasileña: Igor Thiago.

El delantero de Brentford aparece como una de las alternativas más fuertes para ocupar el centro del ataque de la Verdeamarela, en un partido clave del Grupo C. Con Neymar fuera del debut por lesión, Brasil necesita nuevas respuestas ofensivas y el atacante de 24 años se metió en la conversación después de una campaña que lo llevó hasta la Canarinha.

Quién es Igor Thiago, delantero de Brasil

Igor Thiago Nascimento Rodrigues nació el 26 de junio de 2001 en Gama, Brasil. Es centrodelantero, mide 1.91 metros y actualmente juega en Brentford de Inglaterra, club donde utiliza el dorsal 9. Su perfil es el de un atacante de área: fuerte, directo, con buen juego físico y capacidad para atacar centros.

Igor Thiago en Brentford

Su camino no fue el de una estrella brasileña tradicional. Antes de llegar a Europa, Thiago pasó por Cruzeiro, Ludogorets de Bulgaria y Club Brugge de Bélgica. En cada etapa fue creciendo hasta transformarse en un delantero mucho más completo, especialmente por su potencia para jugar de espaldas y su facilidad para imponerse dentro del área.

La historia de superación de Igor Thiago antes de llegar a Europa

Uno de los puntos más llamativos de su historia es que Igor Thiago no tuvo un camino sencillo hacia la élite. De acuerdo con el perfil publicado por Brentford, perdió a su padre cuando era joven y llegó a trabajar como albañil para ayudar a su familia antes de consolidarse como futbolista profesional.

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Su primera gran oportunidad llegó en Cruzeiro, donde debutó en el futbol brasileño. Después dio el salto a Ludogorets, club con el que empezó a mostrar mejores números como goleador. Más tarde fichó por Club Brugge, donde su rendimiento lo puso definitivamente en el radar de la Premier League.

Los números de Igor Thiago que convencieron a Brasil

El gran salto de Igor Thiago llegó en Europa. En Club Brugge tuvo una temporada destacada y posteriormente Brentford apostó por él como delantero de presente y futuro. Aunque una lesión frenó su adaptación inicial en Inglaterra, su campaña 2025-26 terminó por cambiar su carrera.

La Premier League registra a Igor Thiago con 46 partidos, 22 goles y una asistencia en la competencia inglesa. Esos números lo colocaron como uno de los delanteros brasileños más productivos del torneo y abrieron la puerta para su primer llamado con Brasil.

Cómo juega Igor Thiago y qué puede darle a Brasil

Igor Thiago no es el típico atacante brasileño asociado al regate o al lujo individual. Su fortaleza está en otro lugar: es un delantero de área, potente, agresivo en los duelos y útil para fijar centrales. Esa característica puede ser clave para Ancelotti, especialmente porque Brasil juega con extremos como Vinicius Jr. y Raphinha.

Ante Marruecos, su presencia puede servir para ocupar a los defensores centrales, liberar espacios por los costados y darle a Brasil una referencia clara en el área. En un partido físico y de alta exigencia, Thiago ofrece una variante distinta: menos fantasía, pero más peso ofensivo.