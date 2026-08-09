Fue desechado por la WWE, hoy es el campeón de su máxima competencia en EEUU

La WWE acaba de protagonizar uno de los eventos más importantes del año siendo este SummerSlam, mismo que, en términos generales, tuvo un buen recibimiento de parte de la crítica luego de lo que fue Wrestlemania, el cual se consolidó como uno de los peores de los últimos años.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Y, en medio de las críticas y las polémicas que la WWE ha tenido a lo largo de este año, una de las más conocidas guarda relación con el reciente campeón de All Elite Wrestling, compañía que es su rival directa y que tiene como conquistador a un ex de la empresa de TKO. ¿De quién se trata?

Andrade, de ser desechado por la WWE a ganar el título en AEW

Con apenas 36 años de edad, el nacido en Gómez Palacio Durango Andrade, el Ídolo, se convirtió en el nuevo Campeón Nacional de All Elite Wrestling (AEW) luego de haber derrotado hace unas semanas a Mark Davis en AEW Redemption, uno de los eventos principales de la empresa.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Cabe mencionar que Andrade, el Ídolo, quien en su momento era conocido como La Sombra, llegó a formar parte de la WWE en un par de ocasiones, siendo su personaje principal Andrade Cien Almas, mismo que a pesar de su espectacular estilo de lucha nunca se consolidó en la empresa.

De hecho, hace apenas un año Andrade formó equipo con Rey Fénix en la penúltima edición de SummerSlam para, posteriormente, salir por segunda vez de la empresa. Hoy, el mexicano vuelve a sonreír luego de cosechar uno de los títulos más importantes de la rival número 1 de su antigua casa.

¿Qué logros conquistó Andrade, el Ídolo, en WWE?

A pesar de la poca regularidad que Andrade tuvo en su paso por la WWE, la realidad es que se le atribuyen dos grandes momentos en la empresa. El primero de ellos fue cuando se consagró campeón de NXT, mientras que el segundo fue el título de los Estados Unidos al derrotar a Rey Mysterio.