Revelan que Penta intentó colocarse el hombro por sí mismo, pero WWE no lo permitió

La noche de este lunes se vivió uno de los momentos más tristes para el mundo del wrestling luego de la dolorosa lesión que sufrió Penta, el Zero Miedo , en una edición de WWE RAW en vivo. Ahora, se han revelado más detalles en torno a lo que el luchador quiso hacer para seguir luchando.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Penta se enfrentó a Solo Sikoa dentro del torneo eliminatorio para conocer al último rival que tendrá John Cena en su carrera. Desafortunadamente, el combate duró solo unos minutos luego de la lesión en el hombro izquierdo que el nacido en Ecatepec tuvo después de un inesperado lance.

¿Penta buscó acomodarse el hombro para seguir luchando en WWE RAW?

De acuerdo con información del portal The Wrestling Observer, la fuerte caída de Penta al golpear a Solo Sikoa sí generó un doloroso impacto en su hombro izquierdo, lo cual generó que de inmediato llamara al servicio médico en medio del show en vivo correspondiente a la WWE.

La fuente detalla que el deseo de Penta por mantenerse en la lucha era tanto que, incluso, el mismo luchador intentó colocarse de vuelta el hombro para seguir en el combate; sin embargo, el personal médico de la WWE no se lo permitió entendiendo las posibles consecuencias que esto pudo haber causado.

Al final, las autoridades tomaron la decisión de suspender el combate y darle el triunfo a Solo Sikoa, quien ahora se enfrentará en las semifinales del torneo a Ghunter. Otro punto a detallar es que, hasta ahora, se desconoce el tiempo en el que Penta estará fuera del cuadrilátero.

¿Penta se perderá AAA Guerra de Titanes 2025?

A falta de un anuncio oficial de parte de la WWE, todo haría indicar que Penta, el Zero Miedo, se perdería la próxima edición de AAA Guerra de Titanes, evento en el que se reencontraría nuevamente con su hermano Rey Fénix para luchar frente a Dominik Mysterio y El Grande Americano.