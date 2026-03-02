ÚLTIMA HORA: André Jardine ya quiere irse del Club América y él mismo lo admitió, esto fue lo que dijo

El futuro de André Jardine no está del todo claro, precisamente por los resultados irregulares que ha conseguido con el Club América en este último tiempo. Durante todo el 2025 no logró sumar títulos y el Clausura 2026 está siendo un torneo infernal para los azulcremas. En medio de las dudas sobre si continuará o no siendo entrenador en el Nido de Coapa, el brasileño reveló que tiene intenciones de dejar México más pronto que tarde.

“Yo siempre fui un amante del futbol español, me encanta LaLiga y la acompaño con mucho cariño y con mucha atención. Tengo ganas de salir de México y por qué no dar mi siguiente paso para satisfacer este objetivo que tengo”, fue lo que expresó Jardine en una entrevista reciente. Unas declaraciones que rápidamente cayeron en oídos de fanáticos azulcremas.

Jardine sueña con dirigir en España|Crédito: MexSport

Sin embargo, el estratega brasileño decidió poner paños fríos sobre el asunto: “Estas ganas de conocer LaLiga estando dentro de un club es algo que me motiva, un sueño que tengo y voy a trabajar mucho para hacerlo realidad, pero sin prisa, porque estoy muy feliz en América”. Estas palabras resuenan aún más fuerte ante la incertidumbre sobre su futuro.

Finalmente, Jardine cerró el tema afirmando que los sueños que buscó cumplir en México, gran parte de ellos ya están completos: “La liga en México me gusta, pero la vida está hecha de sueños y yo ya realicé algunos y dirigir en España es uno que tengo espero pueda convertirlo en realidad en un futuro”. ¿Será que el brasileño buscará unirse a la Liga de España en un futuro cercano?

¿América planea destituir a Jardine?

Luego de la goleada 4-1 sufrida ante Tigres en la Jornada 8, muchos cuestionaron la continuidad del timonel brasileño. Sin embargo, diversos reportes afirman que la directiva del América no tiene en sus planes despedir a Jardine. La intención de la cúpula azulcrema es mantener a su director técnico durante todo el Clausura 2026 y, una vez finalizado el torneo, evaluarán si efectuarán su continuidad dependiendo de los resultados obtenidos.

La directiva mantiene un fuerte respaldo sobre Jardine, principalmente por todo lo logrado en años anteriores. Cabe recordar que el brasileño fue un factor clave en la obtención del tricampeonato histórico de la Liga BBVA MX, un proceso que aún tiene crédito deportivo y respaldo interno a pesar de los malos resultados recientes.

El contrato de André Jardine con América

Jardine tiene contrato vigente con las Águilas hasta el 30 de junio de 2027, por lo que aún tiene poco más de un año de vínculo con los de Coapa. Sin embargo, un pésimo Clausura 2026 podría acabar con su continuidad en el primer equipo.

