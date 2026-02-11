Henry Martín dijo algo sobre la afición del América y muchos azulcremas no se lo perdonaron

A pesar de ser un histórico de la institución, Henry Martin había estado cerca de jugar en otro equipo que no era el Club América . Sin embargo, en las Águilas ha sido parte de la historia grande con una gran cantidad de títulos. Las exigencias que hay en Coapa, no obstante, generan que todavía se lo critique. En ese marco dijo algo sobre la afición que no perdonan.

Aunque Henry Martin se ha ganado un gran sueldo en Club América , los aficionados azulcremas no le perdonan algunos malos rendimientos en los últimos tiempos. Tal es así que en las redes sociales le llueven críticas ante partidos en los que no consigue goles ni realizar un buen aporte ofensivo. Sin embargo, el punta de 33 años dijo que él no juega para la gente.

La frase de Henry Martin que causa revuelo en los fanáticos

Se sabe que el aficionado americanista suele ser extremadamente exigente. El propio delantero lo asume así, por lo cual asegura que por más que haga algo bueno, “la gente no va a estar feliz”. Por ese mismo motivo, lanzó una polémica frase: “Yo no trabajo para la gente, yo me esfuerzo por mí, por mi familia y por la gente que me quiere”.

En una reciente entrevista el delantero sostuvo que las críticas las acepta y le generan cosas únicamente cuando le llegan desde personas a las que él considera seres queridos. En tanto, no le interesa dejar contento al aficionado del América, porque cree que siempre habrá algo que le criticarán en el Nido de Coapa.

Los números de Henry Martin en el Club América

De acuerdo a las cifras mostradas por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Henry Martin en el Club América: