A TODO O NADA: André Jardine toma arriesgada decisión en Club América para visitar a Pumas UNAM

Las Águilas deben ganar sí o sí la revancha en Ciudad Universitaria para avanzar a semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. Caso contrario, se despedirán del torneo de la Liga BBVA MX. Por eso, todo apunta a que André Jardine tomará una arriesgada decisión en Club América para visitar a Pumas UNAM. Además, el DT americanista pondría al crack que todos piden.

Mientras un equipo de la Liga BBVA MX ya pidió prestado a un jugador del América que vale 100 millones, la directiva de las Águilas, junto con el cuerpo técnico, los jugadores y los aficionados, únicamente se centran en el próximo partido de Cuartos de Final de la Liguilla. Y los caminos apuntan a que Jardine tomará una táctica arriesgada: apostar todo a la delantera.

AME 3-3 UNAM | Liguilla CL26|Mexsport

André Jardine apostaría por una delantera arriesgada para el Pumas vs. América

Distintos reportes indican que el Club América irá con un tridente poderoso para enfrentar a Pumas en los Cuartos de Final de vuelta, en CU, el estadio donde los universitarios quieren hacerse fuertes. Jardine pondría a Henry Martín de delantero centro, al uruguayo Brian Rodríguez de extremo izquierdo y al estadounidense Alejandro Zendejas de extremo derecho.

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Cabe destacar que en el partido de ida disputado en el Estadio Azteca (ahora Banorte) se había decidido no arriesgar al “Rayito” debido a una molestia muscular. En tanto, el histórico capitán, Henry Martin, ingresó en el segundo tiempo y hasta marcó un gol. La delantera de la ida había sido Zendejas acompañando a Patricio Salas. Ahora, Pato no jugaría.

Brian Rodríguez fue señalado culpable por la afición|Getty Images

Club América Jardine deberá hacer otros dos cambios obligados para la revancha con Pumas

Además de las dos modificaciones que Jardine ya tiene pensadas por razones tácticas (ingresos de Rodríguez y Martin), el entrenador brasileño también deberá hacer entre uno y dos cambios obligados. Pues el colombiano Cristian Borja sufrió una lesión en su rodilla y es ausencia asegurada. En tanto, el uruguayo Sebastián Cáceres se fracturó el rostro y está en duda.

¿Cuándo juegan Pumas y América la revancha por la Liguilla del Clausura 2026?

El partido está pactado para disputarse en CU. En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas recibirá a América el próximo domingo 10 de mayo desde las 19:15 (tiempo del Centro de México).