¿La espera terminó? Debut europeo en la Jornada 6 del Apertura 2025

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 podría marcar un antes y un después en la Liga MX con el posible debut de dos figuras internacionales: Aaron Ramsey con Pumas y Allan Saint-Maximin con América. Ambos jugadores han generado enorme expectativa desde su llegada, y todo apunta a que este fin de semana podrían finalmente pisar el césped mexicano.

Christian Martinoli y Luis García en la pluma con Valdano | Balón de Oro | Los Protagonistas

¿Aaron Ramsey está listo para debutar con los Pumas?

El mediocampista galés Aaron Ramsey, ex Arsenal y Juventus, ha superado la lesión en el tendón de la corva que lo mantuvo fuera desde marzo. Tras semanas de trabajo diferenciado y una integración progresiva al grupo, el técnico Efraín Juárez ya cuenta con plantilla completa para enfrentar a Puebla este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque no se espera que Ramsey sea titular, su presencia en la banca está prácticamente confirmada. El cuerpo técnico lo considera apto para disputar algunos minutos, lo que convertiría este duelo en su presentación oficial con los universitarios. La afición auriazul, que ha esperado con ansias este momento, podría ver al número 10 desplegar su talento en la media cancha.

¿Saint-Maximin es el as bajo la manga del América?

Por su parte, Allan Saint-Maximin ya fue registrado oficialmente ante la Liga MX y está disponible para ser convocado por André Jardine. El extremo francés, conocido por su explosividad en el Newcastle y más recientemente en el Al-Ahli, ha entrenado al parejo del grupo y trabaja para adaptarse a la altura de la Ciudad de México.

América visita al Atlas en el Estadio Jalisco este domingo, y todo indica que Saint-Maximin podría tener sus primeros minutos como azulcrema. Aunque Jardine aún no confirma su inclusión en la convocatoria, el hecho de que el francés ya esté habilitado y en ritmo competitivo abre la puerta para su debut.

Expectativa al máximo en los aficionados de Pumas y América

La posible aparición de Ramsey y Saint-Maximin en la Jornada 6 no solo elevaría el nivel futbolístico del torneo, sino que también consolidaría a la Liga MX como un destino atractivo para figuras europeas. Dos estilos distintos, dos historias de elite, y una misma jornada que podría quedar para el recuerdo.

