Ellos serían los jugadores del América que saldrían para que el club pueda pagar a Guido Rodríguez

El Club América busca reforzarse de gran manera de cara al 2026, a pesar de que el año está siendo muy correcto para los dirigidos por André Jardine. En este contexto, una de las posiciones a reforzar es el mediocampo y el nombre estrella que ha empezado a sonar es el de Guido Rodríguez , jugador argentino que se desempeña en el West Ham de Inglaterra. Sin embargo, su llegada requerirá una serie de sacrificios.

Los jugadores que deberían abandonar el América por Guido Rodríguez

Además de su enorme salario , América debe liberar plazas de jugadores extranjeros para poder contratar a Guido Rodríguez. En este sentido, varios jugadores del plantel podrían verse afectados y, según reportes, los principales candidatos a dejar Coapa son Igor Lichnovsky y Cristian Borja, jugadores que han sido relegados en la consideración de Jardine y que no tienen la continuidad asegurada.

TV Azteca Cristian Borja e Igor Lichnovsky podrían salir del América

Sin embargo, las Águilas también podrían hacer caja con Javairô Dilrosun, que si bien no fue registrado para el Apertura 2025, sigue perteneciendo al club y ocupa plaza de extranjero. Además, futbolistas como Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre también podrían ingresar a la lista de transferibles, ya que tampoco son considerados titulares por el cuerpo técnico del América.

TE PUEDE INTERESAR:



La postura de Guido Rodríguez de regresar al América

El mediocampista argentino de 31 años aún tiene contrato vigente con West Ham, pero su falta de minutos en el primer equipo no lo tendrían muy contento. La prensa internacional afirma que Guido Rodríguez buscará salir de Inglaterra en el mercado invernal y allí es donde América entra en escena. Sin embargo, si bien es cierto que el exBetis desea abandonar Londres, no se ha manifestado respecto a un posible regreso a Coapa.

El sueldo de Guido Rodríguez: otra traba para el América

Repatriar a Rodríguez no será una tarea sencilla para la directiva azulcrema. Además de liberar plazas de jugadores foráneos, también deberán realizar una gran inversión económica. Según reportes, el argentino percibe 4,5 millones de euros anuales en Europa y no tendría intenciones de reducir considerablemente sus ingresos. Por esta razón, su regreso aún está lejos de ser oficial.