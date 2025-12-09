Club América está de vacaciones y Cruz Azul le quitaría un refuerzo de 84 millones

Cruz Azul y Club América fueron eliminados del Apertura 2025 de forma temprana y ambos equipos ya se encuentran planificando el armado de su plantel pensando en el próximo año . Sin embargo, un futbolista en particular es el deseo de águilas y cementeros, por lo que deberán batallar en el mercado invernal por su fichaje. Pero en las últimas horas, La Máquina se habría adelantado en las negociaciones.

Cruz Azul adelanta al América por el fichaje de Agustín Palavecino

Según reportes, Cruz Azul se ha adelantado al América y ya comenzó con las negociaciones para contratar a Agustín Palavecino, mediocampista argentino que juega en Necaxa. Resulta que la directiva cementera habría ofrecido 7 millones de dólares, es decir, 84 millones de pesos, por la totalidad de la carta del ex River Plate, siendo el primer acercamiento oficial de La Máquina. Cabe destacar que Miguel Borja también podría ser refuerzo de Cruz Azul en invierno .

Si bien es cierto que Palavecino se interesó en jugar en el América, distintas fuentes mencionan que tanto Nicolás Larcamón como José Paradela están intentando convencer al jugador de 29 años para que se sume a La Noria en el próximo mercado de pases. Cabe destacar que Agustín compartió vestidor con ambos, pues tanto el jugador como el entrenador argentino tienen un pasado reciente en Aguascalientes.

América reactivó el interés por Palavecino

Tras los recientes movimientos de Cruz Azul, las Águilas reactivaron el interés por Palavecino, aunque no tendrían todo el efectivo para ejercer su contratación. Reportes indican que la directiva azulcrema estaría dispuesta a dar jugadores como “moneda de cambio” para abaratar la llegada del centrocampista argentino, aliviando la masa salarial de la plantilla al mismo tiempo. Sin embargo, los nombres de los jugadores que podrían estar involucrados no fueron revelados.

El problema de Cruz Azul y América para fichar a Palavecino

Tanto La Máquina como las Águilas tienen el mismo problema a la hora de buscar la contratación de Palavecino: el cupo de NFM (No Formado en México). Resulta que ambos equipos tienen las plazas de jugadores extranjeros repletas, por lo que deberán liberar cupos en el mercado invernal si desean efectuar la contratación del argentino. Quien logre cumplir con esta condición antes de tiempo, podría tener una leve ventaja a la hora de ejercer la contratación del jugador de los Rayos.