5 datos y logros de André Jardine que ni el más aficionado del Club América sabía

André Jardine dejó de ser entrenador del Club América y emprenderá viaje en busca de nuevos horizontes de cara al segundo semestre del 2026. A pesar de haber sido el técnico más laureado de toda la institución, la directiva tomó la decisión de separar caminos anunciando la salida del brasileño. Si bien es cierto que estuvo tres años en el club, pocos aficionados azulcremas sabrán los siguientes cinco datos sobre Jardine.

Los cinco datos que ni el más aficionado del América sabía sobre Jardine

1. Primer campeón fuera del Azteca

El América de Jardine fue campeón del Apertura 2024 cerrando la final en el Estadio BBVA ante Monterrey y ganó el global 3-2. De esta manera, el entrenador brasileño se convirtió en el primero en ganar un torneo de Liga BBVA MX fuera del Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte.

2. Primer DT en mantener liderato por torneos cortos consecutivos

En la etapa de torneos cortos, Jardine fue líder general en Apertura 2023 y Clausura 2024, siendo el primer entrenador en haberlo logrado dentro del América. A nivel globa, fue el segundo en conseguirlo ya que Carlos Reinoso repitió liderato en 1982-83 y 1983-84.

3. Ganó 15 de 21 eliminatorias contra equipos mexicanos

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Jardine consiguió avanzar en 15 de 21 eliminatorias que disputó el América contra equipos mexicanos durante su mandato.

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4. El Apertura 2023 fue su torneo “perfecto”

Durante dicha campaña, América hizo 40 puntos, récord del club en torneos de 17 fechas; fue líder general, ganó los clásicos ante Cruz Azul, Chivas y Pumas, y fue campeón tras superar León, San Luis y Tigres en Liguilla.

5. Rompió la maldición de Chivas y la hegemonía de Pachuca

Antes de la llegada de Jardine, América nunca pudo ganar un torneo donde eliminó a Chivas previamente. En Semifinales del Clausura 2024, el equipo de Jardine eliminó al cuadro rojiblanco y después fue campeón ante Cruz Azul. También eliminó a Pachuca en la Liguilla del Clausura 2025, un rival que tenía historial favorable ante las Águilas en fases finales.

Jardine aguarda por su segunda etapa en el América

Tras despedirse de la institución, el histórico entrenador brasileño reveló que su intención es regresar a Coapa en un futuro.

“Es un cierre de una primera etapa, dejando un gusto de quiero un poco más. Incluso dejé algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en nuestra primera etapa. La segunda etapa que yo imagino que pueda pasar va a ser con otra energía, con otra y en otro momento, incluso llegando con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día de América”, expresaba el técnico.

De esta manera, Jardine seguirá en busca de nuevas marcas que lo diferenciarán del resto de entrenadores en la historia del América.

