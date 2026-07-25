Dónde y en qué estadio se juega Cruz Azul vs Toluca por el Campeón de Campeones 2026

Cruz Azul y Toluca volverán a encontrarse en un partido que definirá al campeón absoluto del futbol mexicano. La Máquina y los Diablos Rojos buscarán agregar un nuevo trofeo a sus vitrinas antes de continuar con su participación en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El conjunto celeste obtuvo su boleto después de conquistar el Clausura 2026, mientras que los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed aseguraron su presencia gracias al título conseguido en el Apertura 2025. La final se disputará a partido único y fuera del territorio mexicano.

¿Dónde se juega Cruz Azul vs Toluca por el Campeón de Campeones 2026?

El partido entre Cruz Azul y Toluca se jugará en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, Estados Unidos. El inmueble forma parte del área metropolitana de Los Ángeles y habitualmente recibe los encuentros como local de LA Galaxy en la Major League Soccer.

Esta será la décima ocasión consecutiva en la que el Campeón de Campeones se dispute en dicho escenario. El estadio se ha convertido en la sede habitual de este compromiso debido a la presencia de una importante comunidad mexicana en California.

El recinto cuenta con una capacidad cercana a los 27 mil aficionados. La organización informó que las entradas correspondientes a la venta directa se encuentran agotadas, por lo que se espera un lleno para presenciar el encuentro.

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Cuándo y a qué hora es el Cruz Azul vs Toluca

El Campeón de Campeones 2026 se disputará este sábado 25 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

En California, el encuentro comenzará a las 17:30 horas, debido a la diferencia horaria. Aunque algunos calendarios digitales pueden mostrar la fecha del domingo 26 de julio, la programación oficial establece que el partido se llevará a cabo el sábado 25.

Por qué Cruz Azul y Toluca juegan el Campeón de Campeones

Toluca clasificó como ganador del Apertura 2025, torneo en el que superó a Tigres en una extensa definición por penales. Por su parte, Cruz Azul consiguió su lugar después de vencer a Pumas en la final del Clausura 2026 y levantar el décimo campeonato de Liga BBVA MX de su historia.

Los Diablos Rojos también son los actuales defensores del trofeo. En la edición de 2025 derrotaron 3-1 al Club América en el mismo Dignity Health Sports Park.

Qué obtiene el ganador del Campeón de Campeones 2026

Además de levantar el título que reconoce al mejor equipo de la temporada 2025-2026, el vencedor conseguirá el boleto para disputar la Campeones Cup 2026.

Cruz Azul o Toluca enfrentará al Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025, el próximo 16 de septiembre en el NU Stadium de Miami. De esta manera, el ganador tendrá la posibilidad de sumar otro trofeo internacional y medirse ante el equipo de Lionel Messi.