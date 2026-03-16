VIDEO: así fue el knockout que Alfredo Adame le hizo a Carlos Trejo en segundos en Ring Royale

Alfredo Adame se llevó todos los flashes de la noche en el Ring Royale 2026 luego de haber derrotado a Carlos ‘el Caza Fantasmas’ Trejo por nocaut en el Arena Monterrey. Si bien es cierto que en un principio el actor se vio contra las cuerdas, logró sobreponerse y reaccionó con derechazos certeros. Su rival no pudo contener los duros golpes y el combate se cerró en el primer round gracias a un contundente recto de Adame que mandó a Trejo a la lona.

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo perduró por más de dos décadas, habiendo iniciado en el año 2000 debido a diferencias personales e insultos por cuestiones laborales que derivó en provocaciones públicas. Sin embargo, Ring Royale 2026 prometió acabar con el pleito entre ambas celebridades: resolver el conflicto arriba del ring donde el ‘Golden Boy’ se quedó con la victoria en uno de los momentos más polémicos y comentados del evento.

El video del momento en el que Adame noquea a Trejo

El momento exacto del nocaut de Adame hacia Trejo quedó inmortalizado. En un principio, parecía que el ‘Caza Fantasmas’ tomaba la iniciativa de la pelea conectando varios derechazos hacia el actor. Sin embargo, este último se recompuso y logró batir a su contrincante con golpes duros y certeros, sin pasar del primer round.

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Una rivalidad mediática que se resolvió en el ring

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no nació dentro del ring. Desde hace más de 20 años, ambos se lanzaron acusaciones, burlas y desafíos en programas de televisión, entrevistas y redes sociales. La tensión era tan grande que episodios entre ambos fueron viralizados y sus discusiones públicas alimentaron el espectáculo mediático.

Desde Ring Royale 2026 aprovecharon la fuerte rivalidad que existe entre ambas celebridades y lo convirtieron en un espectáculo deportivo. Finalmente, el desenlace tuvo como vencedor a Adame, poniendo fin a una confrontación que llevaba años sin resolverse en la televisión.

Alfredo Adame venció a Carlos Trejo|Crédito: Ring Royale 2026

Las palabras de Alfredo Adame tras vencer a Carlos Trejo

“Mareado y todo el rollo, pero enterito. Peleó cochino, me jaló dos veces, me echó al piso mal plan y ya la tercera, la segunda que me lo hizo me paré, me enojé y bolas, le puse”, fue lo que expresó el actor de 67 años tras la pelea.

Por último, Adame afirmó que el pleito entre ambos llegó a su fin y esto quedó confirmado con el beso luego de la pelea. Además, aseguró que para él representa “una raya más al tigre”, ya que ha tenido éxito en muchos aspectos laborales y personales como el teatro y la televisión.