ÚLTIMA HORA: André Jardine pidió artillería pesada y este sería su nuevo auxiliar técnico

El Club América confirmó su primera baja, pues ya comenzó a mover piezas rumbo a la próxima temporada. Ya se despidió de Coapa Paulo Víctor, el auxiliar de André Jardine en la institución azulcrema. En ese marco, André Jardine ya pidió artillería pesada y ya trascendió cuál sería el nuevo auxiliar técnico de las Águilas a partir del Apertura 2026.

La salida de Paulo Víctor, para ser director técnico de la Selección Sub 21 de Brasil, obligó rápidamente a André Jardine y a la directiva a buscar alternativas para fortalecer el cuerpo técnico. Aunque existieron rumores sobre una posible salida del entrenador brasileño, todo indica que seguirá en el América, eso sí, habría pedido a Gustavo Leal como nuevo ayudante.

André Jardine se queda en Club América y quiere a Gustavo Leal

Todo indica que finalmente el estratega habría aceptado continuar en el banquillo del América para respetar el contrato que mantiene vigente con la institución de Coapa. Sin embargo, la permanencia de Jardine parece tener algunas condiciones. Desde Central Fox aseguran que el técnico solicitó que Gustavo Leal sea parte de su grupo de trabajo.

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Esto tiene mucho que ver con la carrera de Jardine, pues juntos supieron formar un fuerte vínculo y hoy puedo considerarlo una pieza importante dentro de su metodología. A la vez, es alguien de su absoluta confianza para afrontar los próximos desafíos deportivos del club azulcrema tras un año de sequía de títulos.

Gustavo Leal y André Jardine.|@gustavojsleal

¿Cómo surgió la relación entre André Jardine y Gustavo Leal?

La relación entre André Jardine y Gustavo Leal surgió porque ambos trabajaron juntos durante varios años y consiguieron resultados importantes, entre ellos la histórica medalla de oro olímpica obtenida con la Selección de Brasil. Además, Leal también acompañó a Jardine durante su exitoso paso por Atlético San Luis antes de tomar su propio camino como DT.

Tras la salida de Jardine rumbo al América, Leal fue elegido como sucesor en el banquillo potosino, mientras que posteriormente también tuvo una experiencia internacional entre enero y marzo de 2025 al frente del Everton de Chile. En el Clausura 2026 dirigió a los Coyotes de Tlaxcala en la Liga Expansión MX. Ahora, se reencontraría con Jardine en Coapa.