André Jardine sigue perdiendo gente: se va del América la persona en la que más confiaba... aunque ya tiene a su reemplazo
El entrenador del Club América pierde a una pieza importante de su equipo
El nido se debilita. El Club América ya tuvo la dolorosa salida de Álvaro Fidalgo (volvería antes de lo esperado a México) y, para colmo, no logra encontrar la estabilidad en este Clausura 2026, con derrotas duras. Las malas noticias no dejan de aterrizar en Coapa y ahora se suma una baja sensible en el núcleo más íntimo de André Jardine.
Justo cuando el equipo marcha noveno en la clasificación y necesita de victorias, el estratega brasileño pierde a su mano derecha y confidente técnico. Así como América sufrió la baja de Diego Ramírez (ex director deportivo), ahora se confirmó que las Águilas pierden a Paulo Victor, ayudante del DT brasileño. Eso sí, tendría reemplazo.
La confirmación oficial que sacude a André Jardine en Club América
En medio de este panorama de incertidumbre deportiva de las Águilas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) soltó la bomba: Paulo Victor deja de ser auxiliar de América para convertirse en el nuevo seleccionador de Brasil Sub-20 y la Selección Preolímpica.
A pesar de que André Jardine intentó calmar las aguas hace unos días asegurando que no había nada definitivo, el comunicado oficial de la CBF fue contundente: “El profesional de 38 años regresa para liderar a Brasil en los próximos ciclos del Sudamericano, la Copa Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos”.
¿Quién llega al rescate del América? El posible reemplazo de Paulo Victor
Mientras que falta poco tiempo para que el ayudante de Jardine se despida, habría un posible reemplazo para quien ha sido uno de los arquitectos del tricampeonato en Coapa. Según información de medios partidarios de las Águilas, el nombre de Gustavo Leal ha comenzado a sonar con fuerza en los pasillos de Coapa.
Leal es un viejo conocido de Jardine, pues trabajaron juntos en el éxito del Atlético San Luis. Si bien por el momento es solo un fuerte rumor, habría posibilidades. El DT se encuentra dirigiendo al Tlaxcala en la Liga de Expansión MX. Pero la emergencia de Jardine y la jerarquía de América podrían hacerle cambiar de rumbo.