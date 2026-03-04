Antonio Mohamed dio una noticia que emocionó a todos los aficionados del Toluca

Todo parecía gris para Toluca a pesar de haberle ganado a Pumas UNAM y quitarle el invicto (Efraín Juárez explicó por qué). Pues todos creían que Alexis Vega no iba a jugar por varios partidos más por su lesión de rodilla que no le permitió jugar en todo el Clausura 2026. Sin embargo, Antonio Mohamed dio una noticia que emocionó a todos.

Mientras se habla de que Alexis Vega tiene un salario superior al de Paulinho, ahora se podrá ver al jugador mejor pagado de la plantilla de los Diablos Rojos nuevamente en el campo de juego. Si bien no se cree que pueda ser titular para enfrentar a Juárez, el entrenador, el “Turco” Mohamed, confirmó que está en la convocatoria.

Alexis Vega y Antonio ‘Turco’ Mohamed en Toluca.

Alexis Vega quiere dejar atrás las lesiones en Toluca

Las lesiones tienen a maltraer a Alexis Vega. Pues el extremo de 28 años pudo jugar apenas unos minutos en la final del Apertura 2025 frente a Tigres de la UANL el pasado 15 de diciembre. Exceptuando ese encuentro, desde el 27 de octubre que “El Nalgón” no juega con la playera de los Diablos Rojos. Ahora volvería.

Mientras que no tuvo minutos en lo que va del Clausura 2026 por su lesión de rodilla, finalmente el “Turco” Mohamed incluyó a Vega en la convocatoria de la Jornada 10, para el partido entre Toluca y Juárez en “La Bombonera”.

El argentino tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que aspira a ganar más títulos, tanto locales como internacionales.|Toluca FC

¿Cuándo vuelve a jugar el Toluca de Antonio Mohamed y Alexis Vega?

El próximo partido de Deportivo Toluca FC será ante los Bravos de Juárez este domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Así, el club mexiquense volverá a contar con su gran figura, capitán y jugador mejor pagado. Los aficionados lo festejan.

Los números de Alexis Vega en Toluca

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, estos son los números de Alexis Vega en Toluca: