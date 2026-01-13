André Jardine tiene ya este plan maestro para la Jornada 2 del Clausura 2026

El debut del América dejó un sabor amargo en sus aficionados. El equipo azulcrema no pasó del empate a cero contra Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente y dejó más dudas que certezas. Por este motivo, conseguir un resultado favorable durante la Jornada 2 del Clausura 2026 será clave para aspirar al título de la Liga BBVA MX, por lo que el cuerpo técnico de André Jardine ya tiene un plan para afrontar el siguiente partido.

Distintos reportes afirman que Jardine y su equipo de trabajo tienen la idea de introducir cambios dentro del once inicial para la Jornada 2. Si bien es cierto que el entrenador no estuvo presente en los banquillos frente a Tijuana , estudió a detalle el debut del América y llegó a una conclusión: recuperar intensidad y contundencia desde el arranque. De esta manera, se esperan algunos cambios dentro del equipo titular.

Jardine planea cambiar el once inicial para la Jornada 2|Crédito: @ClubAmerica / X

Un calendario apretado debido a la Copa Mundial de la FIFA

Luego de haber debutado el sábado 10 de enero en el Clausura 2026, el próximo juego de las Águilas se llevará a cabo este miércoles 14, cuando reciban a Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes. Esto se debe, principalmente, a la aparición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el mes de junio, por lo que el calendario para esta edición de la Liga BBVA MX será mucho más apretado que en otras ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR:



Lo cierto es que las inminentes rotaciones no solo se deben al mal resultado que consiguió el América en La Frontera, sino que también corresponden al contexto del torneo. Además del calendario apretado, el conjunto azulcrema deberá afrontar varios torneos, por lo que el estratega brasileño entiende que administrar cargas será clave para sostener el nivel competitivo a lo largo del semestre.

Más allá de los nombres de jerarquía, este accionar de Jardine deja una lección a todo el plantel: ningún futbolista tiene el lugar asegurado. Desde la segunda jornada, los jugadores del América deberán competir por un lugar en el once titular en un año donde los elementos nacionales también tendrán el objetivo de demostrar con el fin de tener una posibilidad en la lista definitiva de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.