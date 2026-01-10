Ex azulcrema se retira a los 35 años en el partido Xolos vs América

Joe Corona es el exjugador azulcrema que le dio adiós al futbol a los 35 años en el empate entre Xolos de Tijuana contra América de la jornada 1 del Clausura 2026. El estadounidense tuvo una despedida emotiva al colgar los botines en el equipo que se formó y en el cual está dentro de su historia.

Corona saltó como titular en su último encuentro como futbolista profesional y disputó más de 30 minutos para darle entrada a Ignacio Rivero, uno de los refuerzos del conjunto fronterizo para el Clausura 2026 . El mediocampista culminó así una destacada trayectoria en la que jugó para varios equipos, entre ellos el América.

Joe Corona se retiró en el equipo de sus amores en un partido ante su exclub.|Xolos

El jugador de 35 años quedará inmortalizado para siempre en la historia de Tijuana, pues fue quien anotó el primer gol de Xolos en Primera División el 23 de julio de 2021 ante Morelia. Además, formó parte del equipo que conquistó el primer campeonato de Liga BBVA MX en el 2012.

El paso de Joe Corona por América

Joe Corona fue contratado por América en 2018, año en el que conquistó el título de liga con los azulcremas al derrotar en la final a Cruz Azul en el Torneo Apertura. Sin embargo, solo permaneció un año en el que registró un gol en 36 partidos disputados, 16 de ellos como titular, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.

Después de portar los colores azulcremas, Corona se fue a la MLS con Los Ángeles Galaxy, Austin FC, Houston Dynamo y San Diego Royal. En ese inter tuvo un breve paso por Europa al jugar para GIF Sundsvall de Suecia en 2022.

Joe regresó a México en 2024 para volver a jugar con el equipo de sus amores y hoy, a 2 años de distancia, le pone fin a su carrera en un partido que no olvidará, ya que tuvo la fortuna de vestir la playera de los 2 equipos.