Fue figura en la Leagues Cup, pero Club América podría dejarlo ir en esta misma temporada

La Fase Uno de la Leagues Cup llegó a su fin y ya se conocen los equipos mexicanos que aún siguen en carrera. Club América es uno de ellos, quien avanzó como segundo en la tabla de la Liga BBVA MX. Como si fuese poco, el equipo dirigido por Guillermo Almada tuvo al mejor futbolista de la primera ronda, aunque podría dejarlo ir en este mismo mercado de verano.

De acuerdo a la plataforma especializada en datos, Statiskicks, Brian Rodríguez lidera la tabla de los 10 mejores jugadores (Liga BBVA MX) de la Leagues Cup hasta el momento. El delantero uruguayo se encuentra en la cima con una valoración de 8.75 sobre 10, mientras que Juan Brunetta (Tigres) y Rafa Llorente (San Luis) completan el podio. No obstante, el futuro del ‘Rayito’ en Coapa no está asegurado.

Hoy termina, parcialmente, la Leagues Cup y al momento ellos son los jugadores que mejor han representado a la Liga MX en el torneo. pic.twitter.com/LtBa468t7S — Statiskicks (@statiskicks) August 13, 2026

Brian Rodríguez aún puede salir del América

El extremo de 26 años fue vinculado a una posible salida de las Águilas en este mercado de fichajes. Equipos de Brasil venían siguiendo de cerca al jugador azulcrema, donde Cruzeiro y Vasco da Gama aparecieron como los principales interesados. Las negociaciones no llegaron a un buen puerto y Rodríguez se mantiene en el América, pero esto no significa que tiene su continuidad asegurada.

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A pesar de ser el futbolista más regular del América en el último año, Brian Rodríguez tendría la intención de salir de México si aparece una oferta llamativa desde el exterior. Su deseo es dar el salto a Europa, pero hasta el momento no han habido acercamientos desde el Viejo Continente por su fichaje. Además, la directiva está dispuesta a dejarlo ir siempre y cuando llegue un ofrecimiento que cumpla con las expectativas.

|Instagram: Brian Rodríguez

Hasta cuándo tiene contrato Brian Rodríguez con el América

Brian Rodríguez tiene contrato con el Club América hasta junio de 2029. El delantero uruguayo renovó su vínculo en octubre de 2025, cuando su anterior acuerdo estaba cerca de ingresar en su último año de vigencia.

Por este motivo, las Águilas no tienen urgencia por venderlo y conservan una posición favorable ante cualquier negociación. Si Rodríguez sale de Coapa durante este mercado, tendrá que ser mediante una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del conjunto azulcrema.