En Cruz Azul lo castigaron por indisciplina, pero recibió un regalo que le cambió la vida

Cruz Azul ha tenido que afrontar un problema incómodo durante el mercado invernal y se trata de definir el futuro de Mateusz Bogusz. El mediocampista polaco parece no entrar en los planes de Nicolás Larcamón e, incluso, recibió una sanción por parte de la institución tras ausentarse durante los primeros días de la pretemporada. Sin embargo, en medio de los rumores sobre su salida, el jugador de 24 años recibió un regalo más que importante.

El anuncio de Mateusz Bogusz que sorprendió a Cruz Azul

En una publicación en su cuenta de Instagram realizada junto a su pareja, Wiktoria Wychowska, se dio a conocer que Bogusz será padre. Junto al mensaje de: “Ella está en camino”, ambos se ven sosteniendo una ecografía, confirmando que esperan a una niña. Este ‘regalo’ por parte de la vida llega en un momento crucial para el mediocampista, quien deberá definir su futuro tanto personal como familiar .

Mateusz Bogusz será padre|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul

La novela de Bogusz lleva varios meses, pues el jugador ha mostrado su disconformidad dentro de Cruz Azul al no tener los minutos que desearía bajo las órdenes de Larcamón. Por esta razón, tanto él como su agente están buscando nuevos horizontes con el objetivo de llegar en buena forma para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Polonia. Sin embargo, su salida de La Noria no parece ser sencilla.

TE PUEDE INTERESAR:



La sanción que recibió Bogusz en Cruz Azul

A pesar de la alegría por su futura paternidad, Bogusz deberá afrontar una sanción administrativa interna debido a su ausencia injustificada durante los primeros días de pretemporada con el plantel cementero. Reportes indican que el futbolista polaco habría recibido una multa económica por incumplir con las reglas de la institución, aunque no fue revelado el monto que deberá pagar para saldar deudas con Cruz Azul.

El futuro de Bogusz podría estar en Estados Unidos

El periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, afirmó que el Houston Dynamo de la MLS presentó una oferta formal para contar con los servicios de Mateusz Bogusz. Sin embargo, la misma no habría cautivado a Cruz Azul, equipo que busca recuperar gran parte de los 10 millones de dólares invertidos durante su fichaje. De todas formas, el equipo estadounidense seguirá negociando, pues ya tendría acordado un contrato por tres años con el jugador.