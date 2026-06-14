André Jardine habría rechazado a equipo de la Liga BBVA MX tras salir del América

La salida de André Jardine del América todavía sigue generando movimientos inesperados dentro de la Liga BBVA MX. El entrenador brasileño cerró una etapa histórica con las Águilas, pero su nombre no tardó en aparecer en la órbita de otros clubes mexicanos que buscaban aprovechar su inesperada disponibilidad.

De acuerdo con reportes recientes, Pachuca habría buscado a André Jardine tras confirmarse su salida del América. Sin embargo, el técnico brasileño habría rechazado la posibilidad de tomar el banquillo de los Tuzos para el Apertura 2026, pese a que el proyecto deportivo podía devolverlo rápidamente al futbol mexicano.

André Jardine habría rechazado a Pachuca tras salir del América

Según distintas fuentes, Pachuca tuvo contactos por André Jardine luego de quedarse sin entrenador por la salida de Esteban Solari. La intención de la directiva tuza era convertir al brasileño en el líder de su nuevo proyecto.

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No obstante, Jardine habría decidido no aceptar la propuesta. El motivo principal no tendría que ver únicamente con lo económico o deportivo, sino con una postura personal tras su etapa en Coapa: no quería dirigir inmediatamente a otro equipo de la Liga BBVA MX después de salir del América.

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Esta decisión llamó la atención porque Pachuca no es cualquier equipo. Los Tuzos suelen apostar por proyectos competitivos, con jóvenes de proyección y presencia internacional. Aun así, el brasileño habría preferido mantenerse al margen antes que reencontrarse demasiado pronto con las Águilas como rival.

La razón por la que André Jardine no quiso dirigir a otro club mexicano

El rechazo de Jardine puede entenderse desde el vínculo que construyó con el América. El estratega dejó el club después de una etapa marcada por títulos, exigencia y una fuerte identificación con el proyecto azulcrema.

Durante su ciclo, el brasileño conquistó seis títulos oficiales y quedó marcado como uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de la institución. Su gestión incluyó el histórico tricampeonato de Liga BBVA MX, un logro que elevó su nombre dentro del futbol mexicano.

André Jardine

Por eso, aceptar a Pachuca habría significado volver demasiado pronto al torneo local y, eventualmente, enfrentar al América en el corto plazo. Esa situación habría pesado en la decisión final del entrenador, quien optó por no tomar el ofrecimiento.

Pachuca ya encontró técnico para el Apertura 2026

Tras no avanzar con Jardine, Pachuca terminó anunciando a Benjamín Mora como su nuevo entrenador para el Apertura 2026. El técnico mexicano llega para tomar el lugar de Esteban Solari y encabezar el proyecto de los Tuzos de cara al próximo semestre.

Mora tendrá por delante el reto de competir en la Liga BBVA MX y también en la Leagues Cup, mientras Pachuca intenta reordenar su proyecto deportivo después de la salida de Solari. La directiva hidalguense se movió rápido, aunque el primer nombre fuerte en el radar habría sido el de Jardine.