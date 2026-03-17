CONCACAF Champions: horarios y equipos que juegan este 18 de marzo

Este miércoles 18 de marzo la CONCACAF Champions Cup 2026 ofrece una noche cargada de drama. Cuatro partidos de vuelta en los octavos de final se juegan en distintos estadios y franjas horarias, con dos equipos mexicanos y una rivalidad histórica de la MLS como protagonistas. La jornada arranca a las 7:00 PM (Hora del Este) y se extiende hasta pasada la medianoche, así que conviene organizar bien el maratón televisivo.

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

Partidos de la CONCACAF Champions Cup 2026 del 18 de marzo

1. Inter Miami CF vs. Nashville SC — 7:00 PM ET | Chase Stadium, Fort Lauderdale

El partido que abre la noche reúne a Inter Miami CF y Nashville SC en lo que promete ser un duelo de alta tensión en Fort Lauderdale. La ida, disputada el 11 de marzo en el GEODIS Park de Nashville, terminó en empate sin goles, lo que significa que la serie llega completamente abierta al partido de vuelta.

Ambos equipos saben que el primero en anotar toma una ventaja enorme, y si el marcador vuelve a cerrarse en 0-0 al final de los 90 minutos, la eliminatoria se irá a tiempo extra y, de ser necesario, a penales. La noche tiene además un condimento especial: este será el último partido oficial de Inter Miami en su estadio actual antes del traslado al nuevo Nu Stadium en mayo.

2. Club América vs. Philadelphia Union — 9:00 PM ET | Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Las Águilas del América reciben al Philadelphia Union con una ventaja mínima pero muy valiosa. En la ida del 10 de marzo, jugada en el Subaru Park de Filadelfia, el brasileño Raphael Veiga anotó al minuto 20 para darle al América una victoria 1-0.

Con ese resultado en la bolsa, a las Águilas les basta un empate este miércoles —con o sin goles— para avanzar a cuartos de final. Philadelphia, en cambio, no tiene margen de error: necesita ganar por cualquier marcador para seguir con vida, y si empata con goles fuerza la prórroga. La presión total recae sobre el conjunto de la MLS, que deberá salir a atacar desde el pitazo inicial en territorio azteca.

3. Seattle Sounders FC vs. Vancouver Whitecaps FC — 11:00 PM ET | Lumen Field, Washington

El tercer partido de la noche es puro fútbol de la MLS con historia y rivalidad de por medio. Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps se conocen desde hace más de una década en la liga, pero este es su primer enfrentamiento en la CONCACAF Champions Cup en diez años. La ida, disputada el 12 de marzo en el BC Place de Vancouver, fue un festival de los Sounders: Paul Arriola anotó dos veces y Paul Rothrock sumó el tercero al minuto 70 para cerrar el partido 3-0.

Con esa diferencia, Seattle llega al ONE Spokane Stadium con una ventaja casi insalvable. Vancouver necesita ganar por cuatro goles o más para clasificar directamente, una misión que, sobre el papel, luce casi imposible. Cabe recordar que los Whitecaps llegaron hasta la final de la Concachampions el año pasado, con el alemán Thomas Müller en el equipo, lo que da una pequeña dosis de esperanza al club canadiense.

4. Toluca vs. San Diego FC — 11:00 PM ET | Estadio Nemesio Díez, Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca viven la noche más comprometida de los tres clubes mexicanos en liza este miércoles. En la ida, jugada el 11 de marzo en el Snapdragon Stadium, el recién fundado San Diego FC —en su primera temporada de existencia— venció 3-2 a los Diablos en su propia casa.

Ese resultado obliga a Toluca a ganar por al menos dos goles de diferencia en el Nemesio Díez para clasificar directamente; si solo gana por uno, la serie se va a tiempo extra. Un empate o cualquier derrota significa la eliminación inmediata. La Bombonera promete ser una caldera, con la afición rojinegra empujando a un equipo que llega a esta Concachampions como su principal escaparate internacional de la temporada.

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La noche del 18 de marzo concentra lo mejor del fútbol de la CONCACAF en pocas horas. Si eres de los que siguen la competencia partido a partido, aquí tienes tu hoja de ruta: empieza con Miami a las 7:00 PM ET, cambia al América a las 9:00 PM ET y quédate hasta la medianoche para ver si Toluca da la remontada y si Seattle cierra el trabajo contra Vancouver. Cuatro partidos, cuatro historias distintas, una sola noche.

