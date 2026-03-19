André Jardine reveló los motivos por los que rechazó a Cruzeiro y sorprendió a todos: “Lo que busco en un club”
El entrenador del Club América habló sobre este equipo del Brasileirao
Luego de que André Jardine admitió que fue durísimo con sus jugadores tras el empate 1-1 con Philadelphia Union en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, el entrenador del Club América reveló los motivos por los que rechazó a Cruzeiro. Pues hubo muchos rumores de que estuvo muy cerca de este equipo de Brasil, pero no era lo que buscaba.
Mientras que hay un nuevo jugador del América que hace recordar a Raúl Jiménez, el entrenador azulcrema está centrado en otras cosas, precisamente en su presente y en el futuro de las Águilas, que no marchan demasiado bien en el Clausura 2026 y que también están complicados en la Concachampions. A pesar de todo, eligió seguir en Coapa y rechazar a Cruzeiro.
André Jardine, contundente: “Lo que busco en un club, lo tengo en América”
“Tengo aún un contrato vigente de por lo menos más de un año. Estoy muy feliz con el club, me siento muy apoyado de todas partes. Es muy complicado que una oferta me mueva en este momento porque lo que busco en un club es exactamente lo que tengo en América, que es respaldo, condiciones y confianza de todas partes”, expresó Jardine en rueda de prensa.
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El DT dijo valorar mucho la tranquilidad y el apoyo de la directiva americanista. “Soy un entrenador que en toda mi carrera intenté valorar mucho esto. Me siento aún con algo por hacer en América, tenemos ese sentimiento. Quiero tratar de, antes de salir, terminar esta historia que me comprometí a cumplir aquí en América”, agregó el director técnico en conferencia.
América 🦅— León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 19, 2026
André Jardine sobre el ofrecimiento de dirigir a Cruzeiro, como reportamos en ESPN:
“Es muy difícil que una oferta me mueva en este momento porque lo que busco en un club es exactamente lo que tengo en América, que es respaldo, condiciones y confianza”. pic.twitter.com/Q0rsUCtxkI
Los números de André Jardine como director técnico del Club América
De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio que se especializa en finanzas y estadísticas, los números de André Jardine en el Club América han sido los siguientes:
- Fecha de arribo: junio de 2023
- Partidos dirigidos: 151
- Victorias: 82
- Empates: 36
- Derrotas: 33
- Goles a favor: 294
- Goles en contra: 175
- Títulos: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Campeón de Campeones 23-24 y Supercopa de la MX 2024).