André Jardine ya tiene lista su alineación para ir contra San Luis: este sería el posible acomodo

Luego de un debut sin pena ni gloria en el Clausura 2026, André Jardine, quién recibió un ultimátum de la directiva para este año , ya tendría decidido el equipo titular para recibir a Atlético San Luis este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Allí, el América buscará su primer triunfo en el torneo.

Las Águilas iniciaron su recorrido en el Clausura 2026 con un empate sin goles en su visita a los Xolos de Tijuana , lo que generó varias dudas entre los aficionados. Es por esto, buscarán ponerle fin a las criticas como locales frente a los potosinos. Para cumplir con ese objetivo, el DT brasileño eligió a los protagonistas.

La posible alineación de Jardine para enfrentar a Atlético San Luis

Si bien es el segundo juego del equipo azulcrema en el año, esta será la primera vez que André Jardine se encuentre en el banco. El entrenador no pudo estar presente en Tijuana por una sanción correspondiente al Apertura 2025, por lo que en su lugar estuvo su auxiliar, Paulo Víctor.

Según reportaron fuentes cercanas al club, la alineación que Jardine pretende para este encuentro sería: Ángel Malagón en la portería; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja en defensa; Rodrigo Dourado, Álvaro Fidalgo y Alexis Gutiérrez en el mediocampo; Allan Saint-Maximin, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre en el ataque.

¿Qué cambios haría Jardine respecto al último partido?

Pese a no poder pasar de la igualdad con Tijuana el pasado sábado, André Jardine no haría modificaciones en el equipo titular y volvería a poner desde el arranque a los mismos 11 futbolistas que estuvieron presentes en el Estadio Caliente.

El partido entre Club América y Atlético San Luis por la segunda jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este miércoles 14 de enero a partir de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.