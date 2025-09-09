¡Histórica! La mexicana Andrea Becerra se corona campeona mundial de tiro con arco

Este martes 9 de septiembre quedará marcada como uno de los días más gloriosas en la historia del deporte mexicano. Andrea Becerra, arquera jalisciense de 25 años, se consagró campeona mundial en la modalidad de arco compuesto en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se celebra en Gwangju, Corea del Sur. Con este triunfo, Becerra se convierte en la primera mexicana en lograr un título mundial individual en esta disciplina.

En una final dramática bajo la lluvia y el viento, Andrea se enfrentó a la salvadoreña Sofía Paiz, en un duelo que mantuvo a todos al borde del asiento. La mexicana se mantuvo firme desde las primeras flechas, pero dos disparos de nueve puntos en el último set la obligaron a cerrar con una flecha perfecta. Y así lo hizo: un 10 rotundo que le dio la victoria por marcador de 147-146.

¿Qué otras medallas ganó Andrea Becerra en el Campeonato Mundial?

Este logro individual se suma a la medalla de oro obtenida por el equipo femenil mexicano hace unos días, cuando Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo vencieron a Estados Unidos con un marcador de 236-231. Fue la primera vez que México se coronó campeón mundial por equipos en arco compuesto, y ahora, con el título individual de Becerra, el país suma dos oros históricos en esta edición del campeonato.

Además, Andrea también se colgó el bronce en la modalidad de equipo mixto junto a Sebastián García, completando una participación de ensueño con tres medallas en total. Su camino hacia el oro individual incluyó victorias sobre arqueras de alto nivel como I-Jou Huang (China Taipéi), Mariana Bernal (México) y Alejandra Usquiano (Colombia), demostrando que su lugar como número uno del ranking mundial no es casualidad.

¿Qué dijo Andrea Becerra sobre su último tiro?

“Tuve dificultades en la recta final y no veía casi nada, así que solo deseaba lo mejor… al final salió bien”, declaró emocionada Andrea tras su triunfo.

Con esta hazaña, México se consolida como potencia emergente en el tiro con arco compuesto, y Andrea Becerra se perfila como una de las grandes figuras rumbo al debut olímpico de esta modalidad.

