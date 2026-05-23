El ÚNICO sobreviviente de Cruz Azul del último título de la Liga BBVA MX en 2021

De cara a la Gran Final del Torneo Clausura 2026, donde Cruz Azul buscará bordar una nueva estrella en su escudo, salta a la luz un dato impresionante: de aquel histórico plantel que rompió la sequía de 23 años en el Torneo Guardianes 2021 (Clausura 2021), hoy solo queda un sobreviviente en la institución. Se trata del guardameta mexicano Andrés Gudiño.

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La historia de Gudiño con el club es el reflejo de la paciencia y la lealtad institucional. En aquella mágica noche del 30 de mayo de 2021, cuando el conjunto celeste alzó la ansiada "Novena", Andrés no sumó minutos en la cancha; de hecho, figuraba en el organigrama como el tercer portero del equipo. El dueño absoluto del arco e icono de la institución era José de Jesús Corona, mientras que el rol de segundo guardameta le pertenecía al veracruzano Sebastián Jurado. Desde la tribuna y el vestidor, El actual número ‘1’ apoyó a un grupo que quedó marcado con letras de oro.

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Aquel Cruz Azul de 2021 estaba dotado de una columna vertebral inolvidable. Bajo la dirección técnica del estratega peruano Juan Reynoso, quien supo impregnar al equipo de una mística ganadora y un orden defensivo impecable, el cuadro de la Noria superó a Santos Laguna con un marcador global de 2-1.

A diferencia de la rotación actual, Reynoso basó su éxito en hombres de hierro. Los futbolistas que tuvieron la distinción de jugar ambos encuentros de la serie final (ida en Torreón y vuelta en el Estadio Azteca) incluyeron a figuras de la talla de Jesús Corona, Juan Escobar, Julio César "Cata" Domínguez, Ignacio Rivero, Luis Romo, Rafael Baca, Guillermo "Pol" Fernández, Roberto "Piojo" Alvarado, Orbelín Pineda y el héroe de la noche definitiva, Jonathan "Cabecita" Rodríguez. Santiago Gimenez y Yoshimar Yotún también fueron piezas clave viendo acción en los dos cotejos.

Hoy, cinco años después de aquella gloria, todos esos nombres han tomado rumbos distintos en el fútbol nacional e internacional. Solo Andrés Gudiño permanece en la Noria, resguardando el legado de la novena y con la firme ilusión de transmitir esa experiencia de campeón a las nuevas generaciones celestes.

