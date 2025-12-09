Debutó en un GIGANTE de la Liga BBVA MX, fue titular en sus equipos y hoy es anunciado como REFUERZO en segunda división 

El canterano del equipo de Pumas UNAM, Andrés Iniestra es anunciado como nuevo refuerzo del conjunto Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión MX para el siguiente Torneo Clausura 2026.

El mediocampista, conocido como El Lobo, regresa al país tras su paso por el futbol europeo y se convierte en una de las incorporaciones más llamativas de cara al próximo torneo.

¿Cuándo debutó Andrés Iniesta en Pumas?

Andrés Iniestra, formado en las fuerzas básicas de Pumas, debutó en el primer equipo en 2018 y rápidamente se ganó un lugar en el mediocampo. Su estilo de juego, marcado por la recuperación de balón y liderazgo en la cancha, lo llevó a convertirse en capitán de los felinos, disputando más de 70 partidos oficiales en Liga BBVA MX. Durante su etapa universitaria, fue considerado uno de los referentes de la nueva generación de futbolistas surgidos de la cantera.

Experiencia en distintos clubes mexicanos

Además de su paso por Pumas, Iniestra jugó con Venados de Mérida, antes de subir al primer equipo universitario,, donde mostró regularidad y madurez competitiva. Posteriormente, defendió los colores de FC Juárez y Atlético de San Luis, clubes con los que sumó minutos en la máxima categoría y consolidó su perfil como mediocampista defensivo. En 2024, tuvo un breve paso por Cancún FC dentro de la Liga de Expansión MX, reforzando su vínculo con esta división.

¿En qué equipo jugó Andres Iniestra en Europa?

En 2025, Iniestra sorprendió al fichar por el Rangers de Andorra. Aunque su experiencia internacional fue corta, le permitió sumar un aprendizaje distinto y ampliar su horizonte futbolístico. Ahora, con 29 años, regresa a México para aportar su jerarquía y liderazgo a Coyotes de Tlaxcala, un club que busca crecer y posicionarse como protagonista en la Liga de Expansión MX.

