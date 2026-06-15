Andy Ruiz podría pelear con el primo de Tyson Fury; este es su demoledor palmarés

Han pasado casi tres años desde que el boxeador mexicano, Andy Ruiz, subió por última vez al ring. Por tal motivo, tanto él como las personas a su alrededor entienden que su retorno está más cerca que nunca, y este podría ser ante el primo de la leyenda Tyson Fury.

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Con 36 años de edad, Andy Ruiz entiende que aún cuenta con un poco de calibre para seguir en el mundo del profesionalismo y entregar emocionantes peleas en el ring. Ante tal situación, se ha hablado de un hipotético retorno, el cual podría ser ante el familiar de una leyenda del boxeo.

¿Andy Ruiz podría enfrentar a Hughie Fury, primo de Tyson Fury?

De acuerdo con información de El Heraldo Deportes, uno de los nombres que suenan para enfrentar a Andy Ruiz es Hughie Fury, primo de Tyson. La fuente detalla que habría sido el británico quien se habría contactado con el mexicano para llegar a un acuerdo y subir al ring en un futuro a mediano plazo.

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Cabe decir, sin embargo, que las negociaciones no han sido fáciles dado que, hasta el momento, existen diferencias marcadas entre la sede y la promoción del evento. A pesar de ello, el deseo de ambas partes podría hacer que el acuerdo llegue más pronto de lo esperado.

¿Cuál es el palmarés de Hughie Fury, primo de Tyson Fury?

A pesar de que la última pelea registrada de Hughie Fury se llevó a cabo en abril del 2024, un hecho similar ocurre con Andy Ruiz, quien subió al ring por última vez en agosto del mismo año. Esta es la razón principal por la cual ambos pugilistas entienden que este es el momento perfecto para su retorno.

Dicho lo anterior, Fury cuenta con un total de 31 victorias en 34 combates, mismas de las cuales 18 se dieron por la vía del cloroformo. Además, cuenta con un bagaje realmente interesante ante boxeadores de talla mundial como Alexander Povetkin y Kubrat Pulev, con quienes cayó por decisión de los jueces.