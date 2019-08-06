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Fútbol

Andy Ruiz presume nueva casa

El campeón Andy Ruiz mostró su nuevo hogar; costaría 6 mdd.

Andy Ruiz festeja su victoria para ganar el cinturón de pesos completos

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicanoamericano, Andy Ruiz sorprendió a todos al mostrar su nuevo y modesto hogar que de acuerdo a reportes costaría unos 6 millones de dolares y que se ubica en una exclusiva zona de California, en los Estados Unidos.

Ruiz es el actual campeón de los pesos pesados, luego de haber dominado y derrotado a Anthony Joshua el pasado 1 de junio en Nueva York, en un duelo de alto calibre. Ruiz, ahora como monarca se encuentra negociando junto con el pugilista inglés una pelea de revancha, y se estima que el pugilista de alto tonelaje ponga sus condiciones para concretar el pleito.

Andy Ruiz, el verdadero Rocky Balboa

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