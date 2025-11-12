Ángel Correa quiere agrandar su palmarés: todos los títulos que ha ganado antes de llegar a Tigres UANL

Más allá de que es cierto que existe una rivalidad creciente entre Argentina y México, el futbolista Ángel Correa se ha ganado el cariño de todos los fanáticos de Tigres UANL (que viene de vencer a Atlético San Luis) . El argentino se ha convertido en la máxima figura del equipo y ahora quiere agrandar su palmarés en la Liga BBVA MX.

Antes de llegar a Tigres –cuyo rival de la Liguilla saldrá del ganador entre Tijuana y Juárez en el Play-In– Ángel Correa había ganado 8 títulos, 7 de Mayores y 1 con el seleccionado juvenil de su país. Sin dudas, una carrera notable, sobre todo si se toma en cuenta el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 20/21 con la Selección Argentina.

Si bien no fue titular en las dos consagraciones con el equipo de Lionel Scaloni, el mediapunta de 30 años sumó minutos y ayudó a su seleccionado a quedarse con dos trofeos muy importantes. Ahora buscará ampliar su palmarés jugando con los de Guido Pizarro, con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Uno por uno, los 8 títulos de Ángel Correa antes de llegar a Tigres UANL

Primera División 2013 (San Lorenzo)

Copa Libertadores 2014 (San Lorenzo)

Sudamericano Sub-20 2015 (Selección Argentina sub-20)

UEFA Europa League 2017-18 (Atlético Madrid)

Supercopa de Europa 2018 (Atlético Madrid)

LaLiga 2020-21 (Atlético Madrid)

Copa América 2021 (Selección Argentina)

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 (Selección Argentina)

Los números de Ángel Correa en Tigres

De acuerdo a los datos que brinda la plataforma BeSoccer, especializado en estadísticas, los números de Ángel Correa en Tigres son los siguientes:

Partidos jugados: 17

Encuentros disputados como titular: 16

Goles: 8

Asistencias: 4

Promedio: 0,7 G+A por partido

Tarjetas: 4 amarillas

¿Contra quién jugará Tigres UANL en la Liguilla 2025?

Según lo dispuesto por la Liga MX para este torneo Apertura 2025, Tigres jugará contra el ganador del juego 7º vs 8º (Xolos de Tijuana y FC Juárez) en cuartos de final. En caso de avanzar, se mediría contra el ganador entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara en las semifinales, quizás el cruce más interesante de esta Liguilla.

