Boca Juniors buscaría llevarse a un jugador estrella de la Liga BBVA MX: cuesta 6 millones de euros

Boca Juniors vuelve a hacerse presente dentro de la Liga BBVA MX con el objetivo de armar un equipo competitivo para luchar por el título de la Liga Argentina. Reportes internacionales mencionan que Juan Román Riquelme, presidente de la institución sudamericana, estaría siguiendo los pasos de un talentoso futbolista de Tigres de la UANL, equipo que fue subcampeón del Apertura 2025 recientemente.

Boca Juniors va a la carga por Juan Brunetta

La información indica que Boca Juniors tiene la intención de contratar a Juan Brunetta para afrontar la temporada 2026 del futbol argentino. El actual mediocampista de los Tigres se habría convertido en uno de los objetivos prioritarios del ‘Xeneize’, luego de haber tenido un año estelar con los Felinos estando cerca de obtener un nuevo título de la Liga BBVA MX . Sin embargo, su regreso a Argentina luce prácticamente imposible en estos momentos.

Juan Brunetta es pretendido por Boca Juniors|Crédito: @TigresOficial / X

La salida de Juan Brunetta de Tigres no será sencilla

Boca afronta distintos problemas a la hora de fichar a Brunetta y el principal, es que Tigres no tiene intenciones de desprenderse del mediocampista de 28 años de edad, luego de haber sido clave para alcanzar la final del Apertura 2025. Con el Clausura 2026 a pocos días de empezar, la directiva universitaria no tiene prisa por dar salida a uno de sus mejores jugadores, sobre todo luego de no haber ejecutado ningún fichaje durante el libro de pases.

TE PUEDE INTERESAR:



Como si fuese poco, Brunetta está valorado en más de 6 millones de euros, cantidad que luce complicada para el ‘Xeneize’, quienes aún no han cerrado ningún fichaje para afrontar la siguiente temporada. Cabe destacar que el contrato del argentino con los Felinos expira en diciembre del año 2027, por lo que el equipo de Buenos Aires deberá negociar a como de lugar por su ficha.

Juan Brunetta y un salario difícil de pagar

Además de los problemas ya mencionados, Boca tendrá una complicación más a la hora de luchar por el fichaje de Brunetta: su salario. Distintas fuentes aseguran que el ex Santos Laguna estaría percibiendo más de 2 millones de dólares por año en el conjunto de Nuevo León. Esto significaría una complicación más para los argentinos, pues tanto Leandro Paredes como Edinson Cavani tendrían un salario similar, siendo los jugadores con mayor sueldo en el plantel.